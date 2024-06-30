Криптокоролева Ігнатова в розшуку — скільки пропонують ФБР

У ФБР оголосили величезну нагороду за грошову шахрайку, яка перебуває в міжнародному розшуку
Федеральне бюро розслідувань оголосило винагороду у п'ять мільйонів доларів за громадянку Болгарії Ружу Ігнатову, яку оголосили у міжнародний розшук за найбільшу фінансову махінацію в історії. При цьому, сама Ігнатова загадково зникла сім років тому.
Про це повідомляє американський таблоїд Metro.
Деталі справи Ружі Ігнатової
Посилаючись на силовиків, таблоїд пише, що Ігнатову звинуватили в організації однієї з найбільших криптовалютних афер всіх часів. У 2014 році вона видурила в інвесторів 4 мільярди доларів через продаж підробленої криптовалюти OneCoin.
Проте у 2017 році 43-річна Ігнатова загадково зникла. З 2022 року вона перебуває у переліку найбільш розшукуваних осіб ФБР.
В Будівлі Гувера зізналися, що раніше пропонували 100 000 доларів за інформацію про жінку, але відтоді збільшили виплату до 5 000 000 доларів.
"Ми думаємо, що Ігнатова подорожує з озброєною охороною та/або спільниками. Вона, можливо, зробила пластичну операцію або іншим чином змінила свою зовнішність", — сказав виданню речник ФБР Чіп Рой.
На думку ФБР, злодійка могла використати німецький паспорт для поїздок до ОАЕ, Росії, Греції або Східної Європи. Водночас є припущення, що Ігнатову могли вбити болгарські мафіозо, які підозрюються в організації схеми OneCoin.
Криптокоролеву могли вбити
Востаннє Ігнатову бачили на борту Ryanair Софія-Афіни у жовтні 2017 року. Жінка втекла з квартири свого американського бойфренда, дізнавшись, що він співпрацює з ФБР. У 2018 році документи, які знайшли у вбитого болгарського поліцейського, дозволили припустити, що Ігнатову могли вбити на борту приватної яхти мафіозо, за захист якої вона платила. Документи свідчать про те, що тіло Ігнатової розчленували та скинули в Іонічне море, хоча джерело, як стверджується, в момент заяви перебувало напідпитку, тому ФБР досі веде пошуки, припускаючи, що вона жива, адже втекла з "величезною сумою грошей, достатньою, щоб купити багато друзів".
Нагадаємо, раніше ФБР повернуло викрадені артефакти японського мистецтва до Японії, які знайшли в будинку померлого американського ветерана Другої світової війни.
Також спецпрокурор США Девід Вайс звинувачував ексінформатора ФБР Олександра Смирнова у брехні щодо причетності президента Джо Байдена та його сина Хантера до української енергетичної компанії.
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