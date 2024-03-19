ФБР повернуло вкрадені культурні скарби Японії — CNN

Портрети окінавських королівських осіб. Фото: ФБР

Федеральне бюро розслідувань повернуло награбовані артефакти японського мистецтва до Японії. Предмети азійського мистецтва знайшли в будинку померлого ветерана Другої світової війни.

Про це повідомляє видання CNN.

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Сім'я загиблого ветерана Другої світової війни звернулася до ФБР після того, як під час сортування його особистих речей вони зустріли предмети, які вони визнали дуже цінними предметами мистецтва з Азії

Серед знайдених артефактів були шість розписних сувоїв 18-19 століть, вишукана карта 19-го століття п'ятого за величиною острова Японії, Окінави, а також керамічні вироби, включаючи тарілки, миски та чайники.

Артефакти японського мистецтва. Фото: ФБР

Машинописний лист, знайдений поряд з артефактами в Массачусетсі, допоміг підтвердити, що вони були пограбовані в останні дні Другої світової війни.

Артефакти японського мистецтва. Фото: ФБР

Коли артефакти було досліджено у Національному музеї азіатського мистецтва Смітсонівського інституту у Вашингтоні, серед них також виявили яскраві портрети королівської родини Окінави.

Артефакти були повернуті на Окінаву минулого тижня, але кілька об’єктів ще вважаються зниклими безвісти та перераховані в Національному архіві вкраденого мистецтва.

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