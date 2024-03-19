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ФБР повернуло вкрадені культурні скарби Японії — CNN

19 березня 2024 11:55
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
ФБР повернуло вкрадені культурні скарби Японії — CNN
Портрети окінавських королівських осіб. Фото: ФБР
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

Федеральне бюро розслідувань повернуло награбовані артефакти японського мистецтва до Японії. Предмети азійського мистецтва знайшли в будинку померлого ветерана Другої світової війни.

Про це повідомляє видання CNN.

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Повернення вкрадених культурних скарбів 

Сім'я загиблого ветерана Другої світової війни звернулася до ФБР після того, як під час сортування його особистих речей вони зустріли предмети, які вони визнали дуже цінними предметами мистецтва з Азії

Серед знайдених артефактів були шість розписних сувоїв 18-19 століть, вишукана карта 19-го століття п'ятого за величиною острова Японії, Окінави, а також керамічні вироби, включаючи тарілки, миски та чайники.

The artifacts were later returned to Japan.
Артефакти японського мистецтва. Фото: ФБР

Машинописний лист, знайдений поряд з артефактами в Массачусетсі, допоміг підтвердити, що вони були пограбовані в останні дні Другої світової війни.

Among the items was a hand-drawn map of Okinawa
Артефакти японського мистецтва. Фото: ФБР

Коли артефакти було досліджено у Національному музеї азіатського мистецтва Смітсонівського інституту у Вашингтоні, серед них також виявили яскраві портрети королівської родини Окінави.

Артефакти були повернуті на Окінаву минулого тижня, але кілька об’єктів ще вважаються зниклими безвісти та перераховані в Національному архіві вкраденого мистецтва. 

Нагадаємо, що у Мінюсті розповіли деталі повернення скіфського золота в Україну. 

Також ми писали про те, що в Одесі продають фрагменти Спасо-Преображенського собору. 

США
ФБР
Японія
мистецтво
культура

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