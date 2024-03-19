ФБР вернуло украденные культурные сокровища Японии — CNN

Портреты окинавских королевских особ. Фото: ФБР

Федеральное бюро расследований вернуло награбленные артефакты японского искусства в Японию. Предметы азиатского искусства обнаружили в доме умершего ветерана Второй мировой войны.

Об этом сообщает издание CNN.

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Возвращение украденных культурных сокровищ

Семья погибшего ветерана Второй мировой войны обратилась в ФБР после того, как во время сортировки его личных вещей они нашли предметы, которые они сочли очень ценными предметами искусства из Азии

Среди найденных артефактов были шесть расписных свитков 18-19 веков, изысканная карта 19 века пятого по величине острова Японии, Окинавы, а также керамические изделия, включая тарелки, миски и чайники.

Артефакты японского искусства. Фото: ФБР

Машинописное письмо, найденное рядом с артефактами в Массачусетсе, помогло подтвердить, что они были украдены в последние дни Второй мировой войны.

Артефакты японского искусства. Фото: ФБР

Когда артефакты были исследованы в Национальном музее азиатского искусства Смитсоновского института в Вашингтоне, среди них также обнаружили красочные портреты королевской семьи Окинавы.

Артефакты были возвращены на Окинаву на прошлой неделе, но несколько объектов еще считаются пропавшими без вести и перечислены в Национальном архиве украденного искусства.

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