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В ФБР объявили огромную награду за находящуюся в международном розыске денежную мошенницу

30 июня 2024 13:27
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Криптокоролева Игнатова в розыске — сколько предлагают ФБР
Роужа Игнатова, разыскиваемая ФБР. Фото: BLAGOI ANEV
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Федеральное бюро расследований объявило вознаграждение в пять миллионов долларов за гражданку Болгарии Ружу Игнатову, которую объявили в международный розыск за крупнейшую финансовую махинацию в истории. При этом сама Игнатова загадочно исчезла семь лет назад.

Об этом сообщает американский таблоид Metro.

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Детали дела Ружи Игнатовой

Ссылаясь на силовиков, таблоид пишет, что Игнатову обвинили в организации одной из самых крупных криптовалютных афер всех времен. В 2014 году она выманила у инвесторов 4 миллиарда долларов из-за продажи поддельной криптовалюты OneCoin.

Однако в 2017 году 43-летняя Игнатова загадочно исчезла. С 2022 года она находится в списке наиболее разыскиваемых лиц ФБР.

роза игнатовая
Фотоработы Игнатовой на сайте ФБР. Источник: Metro/FBI

В здании Гувера признались, что ранее предлагали 100 000 долларов за информацию о женщине, но с тех пор увеличили выплату до 5 000 000 долларов.

"Мы думаем, что Игнатова путешествует с вооруженной охраной и/или сообщниками. Она, возможно, сделала пластическую операцию или иным образом изменила свою внешность", — сказал изданию спикер ФБР Чип Рой.

По мнению ФБР, преступница могла использовать немецкий паспорт для поездок в ОАЭ, Россию, Грецию или Восточную Европу. В то же время есть предположение, что Игнатову могли убить болгарские мафиозо, подозреваемые в организации схемы OneCoin.

роза игнатовая крипта
Роза Игнатова. Источник: Facebook

Криптокоролеву могли убить

В последний раз Игнатову видели на борту Ryanair София-Афины в октябре 2017 года. Женщина скрылась из квартиры своего американского бойфренда, узнав, что он сотрудничает с ФБР. В 2018 году документы, найденные у убитого болгарского полицейского, позволили предположить, что Игнатову могли убить на борту частной яхты мафиозо, за защиту которой она платила. Документы свидетельствуют о том, что тело Игнатовой расчленили и сбросили в Ионическое море, хотя источник, как утверждается, в момент заявления был подвыпивший, поэтому ФБР до сих пор ведет поиски, предполагая, что она жива, ведь сбежала с "огромной суммой денег, достаточной, чтобы купить много друзей".

Напомним, ранее ФБР вернуло похищенные артефакты японского искусства в Японию, которые нашли в доме умершего американского ветерана Второй мировой войны.

Также спецпрокурор США Дэвид Вайс обвинял экс-информатора ФБР Александра Смирнова во лжи относительно причастности президента Джо Байдена и его сына Хантера к украинской энергетической компании.

ФБР
афера
криптовалюта
мошенничество
Болгария
Криминал
мир
розыск

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