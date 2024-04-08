У ДПСУ розповіли про ситуацію на польському кордоні

Черги на кордоні. Фото: landlord.ua

На даний момент три напрямки на кордоні з Польщею залишаються заблокованими. В чергах на них стоять приблизно 500 вантажівок.

Про це розповів речник Державної прикордонної служби України (ДПСУ) Андрій Демченко в ефірі телемарафону.

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Відомо, що заблоковані напрямки:

"Ягодин";

"Рава-Руська";

"Угринів".

За словами Демченка, фермери блокують проїзд вантажівок, що прямують з України до Польщі через "Ягодин" та "Рава-Руська". Були спроби відновити рух, але це тривало не довго. За останню добу через ці маршрути не було зафіксовано жодного перетину кордону з боку Польщі.

"В бік Україна найменше пропускається через "Ягодин", хоча це найбільший інфраструктурний напрямок, який може задовольнити потребу в перетині кордону великої кількості транспортів. За минулу добу кількість перетинів була на рівні 60 вантажівок", — повідомили в ДПСУ.

В цілому, на трьох заблокованих маршрутах у чергах знаходиться близько 500 вантажівок. Також є значні черги на розблокованих маршрутах:

"Краківець" — близько 900 вантажівок;

"Шегині" — близько 800 вантажівок.

"Втім рух на напрямках залишається інтенсивним", — зазначив Демченко.

Нагадаємо, що Зеленський заявив, що Україна вже знає, як обійти блокаду на кордоні з Польщею.

Раніше ми писали, що польські протестувальники частково відновили пропуск вантажівок на кордоні.