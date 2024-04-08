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В ГПСУ рассказали о ситуации на польской границе

8 апреля 2024 10:13
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Бригадир София
редактор
В ГПСУ рассказали о ситуации на польской границе
Очереди на границе. Фото: landlord.ua
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

В настоящее время три направления на границе с Польшей остаются заблокированными. В очередях на них стоят около 500 грузовиков.

Об этом рассказал представитель Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) Андрей Демченко в эфире телемарафона.

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Известно, что заблокированные направления:

  • "Ягодин";
  • "Рава-Русская";
  • "Угринов".

По словам Демченко, фермеры блокируют проезд грузовиков, следующих из Украины в Польшу через "Ягодин" и "Рава-Русская". Были попытки возобновить движение, но это длилось недолго. За последние сутки из-за этих маршрутов не было зафиксировано ни одного пересечения границы со стороны Польши.

"В сторону Украина меньше пропускается через "Ягодин", хотя это крупнейшее инфраструктурное направление, которое может удовлетворить потребность в пересечении границы большого количества транспортов. За минувшие сутки количество пересечений было на уровне 60 грузовиков", — сообщили в ГПСУ.

В общей сложности, на трех заблокированных маршрутах в очередях находится около 500 грузовиков. Также есть значительные очереди на разблокированных маршрутах:

  • "Краковец" — около 900 грузовиков;
  • "Шегини" — около 800 грузовиков.

"Впрочем, движение на направлениях остается интенсивным", — отметил Демченко.

Напомним, что Зеленский заявил, что Украина уже знает, как обойти блокаду на границе с Польшей.

Ранее мы писали, что польские протестующие частично восстановили пропуск грузовиков на границе.

Польша
граница
пограничники
грузовики
блокада
ГПСУ

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