В ГПСУ рассказали о ситуации на польской границе
В настоящее время три направления на границе с Польшей остаются заблокированными. В очередях на них стоят около 500 грузовиков.
Об этом рассказал представитель Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) Андрей Демченко в эфире телемарафона.
Какие направления на польской границе заблокированы
Известно, что заблокированные направления:
- "Ягодин";
- "Рава-Русская";
- "Угринов".
По словам Демченко, фермеры блокируют проезд грузовиков, следующих из Украины в Польшу через "Ягодин" и "Рава-Русская". Были попытки возобновить движение, но это длилось недолго. За последние сутки из-за этих маршрутов не было зафиксировано ни одного пересечения границы со стороны Польши.
"В сторону Украина меньше пропускается через "Ягодин", хотя это крупнейшее инфраструктурное направление, которое может удовлетворить потребность в пересечении границы большого количества транспортов. За минувшие сутки количество пересечений было на уровне 60 грузовиков", — сообщили в ГПСУ.
В общей сложности, на трех заблокированных маршрутах в очередях находится около 500 грузовиков. Также есть значительные очереди на разблокированных маршрутах:
- "Краковец" — около 900 грузовиков;
- "Шегини" — около 800 грузовиков.
"Впрочем, движение на направлениях остается интенсивным", — отметил Демченко.
Напомним, что Зеленский заявил, что Украина уже знает, как обойти блокаду на границе с Польшей.
Ранее мы писали, что польские протестующие частично восстановили пропуск грузовиков на границе.
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