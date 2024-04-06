Польські протестувальники частково відновили пропуск вантажівок на кордоні

Черги з вантажівок на кордоні. Фото ілюстративне: Reuters

На кордоні польські протестувальники частково відновили пропуск вантажівок на в’їзд до Польщі у пункті пропуску "Рава Руська — Гребенне". Щодоби до цієї країни заїздить 15 вантажівок.

Про це повідомила пресслужба Державної прикордонної служби України в суботу, 6 квітня.

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Оголошення від ДПСУ. Фото: скриншот

Поляки пропускають вантажівки

"За інформацією від польських колег, фермери, котрі під час акції протесту обмежують рух транспорту, пропускатимуть на вʼїзд до Польщі щодоби по 15 порожніх вантажівок", — повідомили у ДПСУ.

Наразі прикордонники не можуть сказати, скільки часу зберігатиметься така ситуація.

Нагадаємо, що 2 квітня польські фермери вирішили поновити блокування пункту пропуску "Долгобичув-Угринів" для українських вантажівок. Це сталося незабаром після тимчасового припинення протестів під час Великодніх свят.

Також ми писали про те, що Україна на шляху вирішення питання з польськими фермерами.