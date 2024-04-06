Польские протестующие частично восстановили пропуск грузовиков на границе

Очереди из грузовиков на границе. Фото иллюстративный: Reuters

На границе польские протестующие частично восстановили пропуск грузовиков на въезд в Польшу в пункте пропуска "Рава Русская — Гребенное". Ежесуточно в эту страну заезжает 15 грузовиков.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины в субботу, 6 апреля.

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Поляки пропускают грузовики

"По информации от польских коллег, фермеры, которые во время акции протеста ограничивают движение транспорта, будут пропускать на въезд в Польшу ежесуточно по 15 пустых грузовиков", — сообщили в ГПСУ.

Пограничники не могут сказать, сколько времени будет сохраняться такая ситуация.

Напомним, что 2 апреля польские фермеры решили возобновить блокировку пункта пропуска "Долгобычев-Угринов" для украинских грузовиков. Это произошло вскоре после временного прекращения протестов во время Пасхальных праздников.

Также мы писали, что Украина на пути решения вопроса с польскими фермерами.