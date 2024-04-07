Зеленський розповів про нові маршрути для перевізників товарів замість польського

Президент України Володимир Зеленський. Фото: president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна знайшла вихід з ситуації, яка стосується блокування кордону польськими фермерами. Відбувається будівництво альтернативних шляхів для транзизу товарів, в обхід блокування.

Про це глава держави повідомив у суботу, 6 квітня, під час інтерв'ю для телемарафону.

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Замість Польщі — Молдова та Румунія

Президент України нагадав: Польща заявляла, що посприпає розблокуванню кордону, однак цього досі не сталося. Тож, Україна зараз напрацьовує альтернативі шляхи руху вантажівок.

"Ми побудували кілька шляхів в обхід цьому блокуванню, і це працює. Краще було б через Польщу, дешевше був би транзит деяких товарів. Але ми повинні виходити з того, де ми знаходимось. В нас потужно працює море, Дунай, обхід — ми почали працювати через Молдову і Румунію", — розповів Зеленський.

Також в ході інтерв'ю 6 квітня Зеленський пояснив, чому не може публічно закликати Захід воювати в Україні.

Нагадаємо, у своєму відеозверненні 6 квітня Президент України заявив, що Росія заслуговує на те, аби програти.