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Зеленський заявив, що Росія заслуговує на те, аби програти — вечірнє відеозвернення

6 квітня 2024 20:31
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Зеленський заявив, що Росія заслуговує на те, аби програти — вечірнє відеозвернення
Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот з відео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Президент України Володимир Зеленський у суботу, 6 квітня, звернувся до українців. Він наголосив, що Росія заслуговує на те, аби програти війну.

Вечірнє відеозвернення Президента опубліковане на офіційному Telegram-каналі.

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Звернення Зеленського 6 квітня

Президент наголосив, що українці зроблять все можливе й неможливе, аби світ і надалі підтримував нас та дійсно бачив, які героїчні наші люди, як вони захищають свою державу, свої міста і села, як відновлюють життя попри все і як знищують окупанта.

"Бо Росія саме на це заслуговує — Росія заслуговує на те, щоб програти. Усім заслуговує, що вона робить. Усім своїм терором", — зазначив він.

Зеленський подякував кожному нашому воїну, хто бʼється заради України та всім, хто працює, щоб Україна могла вистояти і перемогти.

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Скриншот допису Зеленського

Раніше Зеленський заявив, що підтримує ініціативу щодо введення іноземних військ в Україну. Раніше про таку можливість говорив президент Франції Емманюель Макрон.

Також український лідер під час інтерв'ю прокоментував захищеність Харкова від наступу ворога. За його словами, оборонні рубежі не дозволять росіянам захопити місто.

Володимир Зеленський
обстріли
окупанти
звернення
війна в Україні
Росія

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