Зеленский заявил, что Россия заслуживает того, чтобы проиграть — вечернее видеообращение

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот с видео

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 6 апреля, обратился к украинцам. Он отметил, что Россия заслуживает того, чтобы проиграть войну.

Вечернее видеообращение Президента опубликовано на официальном Telegram-канале.

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Обращение Зеленского 6 апреля

Президент подчеркнул, что украинцы сделают все возможное и невозможное, чтобы мир и дальше поддерживал нас и действительно видел, какие героические наши люди, как они защищают свое государство, свои города и села, как восстанавливают жизнь при всем и как уничтожают оккупанта.

"Потому что Россия именно этого заслуживает — Россия заслуживает того, чтобы проиграть. Всем заслуживает, что она делает. Всем своим террором", — отметил он.

Зеленский поблагодарил каждого нашего воина, который бьется ради Украины и всех, кто работает, чтобы Украина могла выстоять и победить.

Скриншот поста Зеленского

Ранее Зеленский заявил, что поддерживает инициативу по введению иностранных войск в Украину. Ранее о такой возможности говорил президент Франции Эмманюэль Макрон.

Также украинский лидер в интервью прокомментировал защищенность Харькова от наступления врага. По его словам, оборонительные рубежи не позволят россиянам захватить город.