Зеленский заявил, что Россия заслуживает того, чтобы проиграть — вечернее видеообращение
Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 6 апреля, обратился к украинцам. Он отметил, что Россия заслуживает того, чтобы проиграть войну.
Вечернее видеообращение Президента опубликовано на официальном Telegram-канале.
Обращение Зеленского 6 апреля
Президент подчеркнул, что украинцы сделают все возможное и невозможное, чтобы мир и дальше поддерживал нас и действительно видел, какие героические наши люди, как они защищают свое государство, свои города и села, как восстанавливают жизнь при всем и как уничтожают оккупанта.
"Потому что Россия именно этого заслуживает — Россия заслуживает того, чтобы проиграть. Всем заслуживает, что она делает. Всем своим террором", — отметил он.
Зеленский поблагодарил каждого нашего воина, который бьется ради Украины и всех, кто работает, чтобы Украина могла выстоять и победить.
Ранее Зеленский заявил, что поддерживает инициативу по введению иностранных войск в Украину. Ранее о такой возможности говорил президент Франции Эмманюэль Макрон.
Также украинский лидер в интервью прокомментировал защищенность Харькова от наступления врага. По его словам, оборонительные рубежи не позволят россиянам захватить город.
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