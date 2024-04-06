Володимир Зеленський розповів про введення іноземних військових в Україну

Президент України Володимир Зеленський. Фото: president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський прокоментував в інтерв'ю для телемарафону ініціативу свого французького колеги Еммануеля Макрона щодо відправки військ західних країн в Україну. Глава держави переконаний: він не може публічно закликати Захід воювати на українській землі.

Відповідна заява Зеленського пролунала сьогодні, 6 квітня, під час телемарафону.

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"Я не можу сьогодні публічно сказати: так, давайте, армії світу, приїжджайте в Україну і боріться. Тому що Росія підніме цей хайп у світі, вони почнуть піднімати суспільства інших держав, що не можна відправляти своїх дітей на війну, що це не їхня війна, почнуть розколювати єдність між країнами Європи і країнами НАТО. Для нас це ризиковано, тому що якщо я виступлю з такою ініціативою, то я вам скажу, що Росія зробить усе, щоб зупинити військову допомогу інших держав", — переконаний Зеленський.

Водночас військові країн-союзників можуть займатися тренуванням українських військовослужбовців саме в Україні — так буде швидше, ніж відряджати наших захисників на навчання за кордон. Також, на думку президента, стане у нагоді допомога іноземних військовиків у ремонті техніки.

"Друге — побудувати ремонтні хаби, щоб ремонтувати всю західну техніку в Україні, в окремих регіонах під землею. Це працює, і навіть деякі речі ми вже робимо і бачимо, наскільки це швидше, ніж ми відправляємо танк або броньовану техніку", — заявив Президент України.

Очільник української держави нагадав: "у нас є деякі добровольчі формування, коли люди з іншим походженням, з іншим громадянством приїжджають і воюють за Україну. Україна ніколи не буде проти, якщо хтось хоче допомогти".

Нагадаємо, також під інтерв'ю для телемарафону Президент України Володимир Зеленський розповів про будівництво фортифікацій та проведення ротацій на фронті.

Раніше ми писали, що Володимир Зеленський заявив: росіянам вдалося створити дезінформаційну програму щодо українського закопроєкту про мобілізацію.