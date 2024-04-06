Владимир Зеленский рассказал о введении иностранных военных в Украину

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал в интервью для телемарафона инициативу своего французского коллеги Эммануэля Макрона по поводу отправки войск западных стран в Украину. Глава государства убежден: он не может публично призывать Запад воевать на территории укранского государства.

Соответствующее заявление Зеленского прозвучало сегодня, 6 апреля, во время телемарафона.

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"Я не могу сегодня публично сказать: да, давайте, армии мира, приезжайте в Украину и сражайтесь. Потому что Россия поднимет этот хайп в мире, они начнут поднимать общества других государств, что нельзя отправлять своих детей на войну, что это не их война, начнут раскалывать единство между странами Европы и странами НАТО. Для нас это рискованно, потому что если я выступлю с такой инициативой, то я вам скажу, что Россия сделает все, чтобы остановить военную помощь других государств", — убежден Зеленский.

В то же время военные стран-союзников могут тренировать украинских военнослужащих именно в Украине — так будет быстрее, чем отправлять наших защитников на обучение за границу. Также, по мнению президента, пригодится помощь иностранных военных в ремонте техники.

"Второе — построить ремонтные хабы, чтобы ремонтировать всю западную технику в Украине, в отдельных регионах под землей. Это работает, и даже некоторые вещи мы уже делаем и видим, насколько это быстрее, чем мы отправляем танк или бронированную технику", — заявил Президент Украины.

Глава украинского государства напомнил: "У нас есть некоторые добровольческие формирования, когда люди с другим происхождением, с другим гражданством приезжают и воюют за Украину. Украина никогда не будет против, если кто-то хочет помочь".

Напомним, также во время интервью для телемарафона Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о строительстве фортификаций и проведении ротаций на фронте.

Ранее мы писали, что Владимир Зеленский заявил: россиянам удалось создать дезинформационную программу по украинскому законопроекту о мобилизации.