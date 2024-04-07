Зеленский рассказал о новых маршрутах для перевозчиков товаров вместо польского

Зеленский заявил, что Украина уже знает, как обойти блокаду на границе с Польшей
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина нашла выход из ситуации касательно блокирования границы польскими фермерами. Идет строительство альтернативных путей для транзиза товаров в Европу.
Об этом глава государства сообщил в субботу, 6 апреля, во время интервью для телемарафона.
Вместо Польши - Молдова и Румыния.
Президент Украины напомнил: Польша заявляла, что поспособствует разблокированию границы, однако этого до сих пор не произошло. Украина сейчас нарабатывает альтернативе пути движения грузовиков.
"Мы построили несколько путей в обход этой блокировки, и это работает. Лучше было бы через Польшу, дешевле был бы транзит некоторых товаров. Но мы должны исходить из того, где мы находимся. У нас мощно работает море, Дунай, обход — мы начали работать через Молдову и Румынию», — рассказал Зеленский.
Также в ходе интервью 6 апреля Зеленский объяснил, почему не может публично призывать Запад воевать в Украине.
Напомним, в своем видеообращении 6 апреля Президент Украины заявил, что Россия заслуживает того, чтобы проиграть.
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