Зеленский рассказал о новых маршрутах для перевозчиков товаров вместо польского

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина нашла выход из ситуации касательно блокирования границы польскими фермерами. Идет строительство альтернативных путей для транзиза товаров в Европу.

Об этом глава государства сообщил в субботу, 6 апреля, во время интервью для телемарафона.

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Вместо Польши - Молдова и Румыния.

Президент Украины напомнил: Польша заявляла, что поспособствует разблокированию границы, однако этого до сих пор не произошло. Украина сейчас нарабатывает альтернативе пути движения грузовиков.

"Мы построили несколько путей в обход этой блокировки, и это работает. Лучше было бы через Польшу, дешевле был бы транзит некоторых товаров. Но мы должны исходить из того, где мы находимся. У нас мощно работает море, Дунай, обход — мы начали работать через Молдову и Румынию», — рассказал Зеленский.

Также в ходе интервью 6 апреля Зеленский объяснил, почему не может публично призывать Запад воевать в Украине.

Напомним, в своем видеообращении 6 апреля Президент Украины заявил, что Россия заслуживает того, чтобы проиграть.