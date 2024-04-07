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Зеленский заявил, что Украина уже знает, как обойти блокаду на границе с Польшей

7 апреля 2024 00:13
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена
Зеленский рассказал о новых маршрутах для перевозчиков товаров вместо польского
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: president.gov.ua
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина нашла выход из ситуации касательно блокирования границы польскими фермерами. Идет строительство альтернативных путей для транзиза товаров в Европу.

Об этом глава государства сообщил в субботу, 6 апреля, во время интервью для телемарафона.

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Вместо Польши - Молдова и Румыния.

Президент Украины напомнил: Польша заявляла, что поспособствует разблокированию границы, однако этого до сих пор не произошло. Украина сейчас нарабатывает альтернативе пути движения грузовиков.

"Мы построили несколько путей в обход этой блокировки, и это работает. Лучше было бы через Польшу, дешевле был бы транзит некоторых товаров. Но мы должны исходить из того, где мы находимся. У нас мощно работает море, Дунай, обход — мы начали работать через Молдову и Румынию», — рассказал Зеленский.

Также в ходе интервью 6 апреля Зеленский объяснил, почему не может публично призывать Запад воевать в Украине.

Напомним, в своем видеообращении 6 апреля Президент Украины заявил, что Россия заслуживает того, чтобы проиграть.

Владимир Зеленский
Офис президента
Польша
граница
КПП
блокада

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