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У Дніпрі затримали колаборанта, який хотів скоригувати удар по ТЕС та військовому шпиталю

28 березня 2024 11:28
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія
У Дніпрі затримали колаборанта, який хотів скоригувати удар по ТЕС та військовому шпиталю
У Дніпрі затримали агента РФ. Фото: t.me/SBUkr
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія

У Дніпрі затримали 22-річного агента РФ. Молодик планував скоригувати ракетний удар по військовій і критичній інфраструктурі міста.

Про це у четвер, 28 березня, повідомили у Службі безпеки України.

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У Дніпрі затримали колаборанта, який хотів скоригувати удар по ТЕС та військовому шпиталю - фото 1
Скриншот повідомлення СБУ

Як зрадник співпрацював з окупантами

Зловмисник стежив за медичним транспортом на території військового шпиталю. Також він хотів з'ясувати кількість воїнів, які перебувають у цьому медзакладі на стаціонарному лікуванні. Така розвідінформація могла допомогти ворогу в подальшому нанести по шпиталю ракетний удар.

У Дніпрі затримали колаборанта, який хотів скоригувати удар по ТЕС та військовому шпиталю - фото 2
Листування агента РФ з окупантами. Фото: t.me/SBUkr 

Отримані відомості та координати об'єкта зрадник намагався передати до ФСБ. З окупантами він спілкувався через анонімний чат у месенджері.  

У Дніпрі затримали колаборанта, який хотів скоригувати удар по ТЕС та військовому шпиталю - фото 3
Листування агента РФ з окупантами. Фото: t.me/SBUkr 

Також за вказівкою ФСБ фігурант знімав на телефон периметр ТЕС та прилеглу до неї територію. Ці дані були необхідні росіянам для того, щоб дізнатися про технічний стан об'єкта та врахувати це під час нової серії повітряних атак на місто.

Агента ФСБ затримали на гарячому — в момент, коли він проводив дорозвідку поблизу шпиталю Сил оборони. Співробітники СБУ не лише задокументували розвідувальну діяльність колаборанта, а й установили особу його російського куратора.

У Дніпрі затримали колаборанта, який хотів скоригувати удар по ТЕС та військовому шпиталю - фото 4
У Дніпрі затримали агента РФ. Фото: t.me/SBUkr

З'ясувалося, що порушника, який був активним користувачем російських Telegram-каналів із пошуку роботи, в лютому цього року дистанційно завербував співробітник російської спецслужби. За співпрацю з РФ хлопець отримував грошову винагороду на власні банківські реквізити.

Для убезпечення особового складу Сил оборони та додаткового захисту критичної інфраструктури на території Дніпра провели комплексні заходи.

Затриманому повідомили про підозру в державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Наразі порушник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, на Полтавщині затримали двох агентів ФСБ. Зловмисники планували підірвати ділянку залізничної лінії, яка сполучає центральні та східні регіони України.

Також співробітники СБУ викрили на Київщині шпигуна ФСБ, який намагався влаштуватися на роботу до Національної поліції України.

СБУ
війна
лікарні
Дніпро
Колаборант
ТЕС

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