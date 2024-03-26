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Хотіли підірвати залізницю на Полтавщині — СБУ затримала агентів РФ

26 березня 2024 12:27
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Хотіли підірвати залізницю на Полтавщині — СБУ затримала агентів РФ
Затримання диверсантів ФСБ. Фото: СБУ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Служби безпеки України "на гарячому" затримала двох ворожих агентів, які намагались підірвати залізничну лінію у Полтавській області. Зловмисникам загрожує довічне ув'язнення.

Про це повідомили у пресцентрі Служби безпеки України у вівторок, 26 березня. 

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Що запланували агенти ФСБ

Правоохоронці розповіли, що зловмисники намагалися підірвати у Полтавській області ділянку залізничної лінії, яка сполучає центральні та східні регіони України.

Для вчинення диверсії вони заклали саморобний вибуховий пристрій поблизу колії та системи електроживлення рухомого складу. Надалі вони хотіли привести вибухівку в дію за допомогою пульта дистанційного керування, але не встигли, бо їх на тому ж місці затримала СБУ.

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Затримання диверсантів ФСБ. Фото: СБУ

У спецслужби зазначили, що підривом залізниці ворожі поплічники сподівались порушити логістичні шляхи постачання зброї, боєприпасів та пального для Сил оборони. 

Від кого отримували завдання зловмисники

Правоохоронці з'ясували, що колаборантами виявились жителі Київської та Харківської областей. Вони координували злочинні дії зі своїм російським куратором, який виявився кадровим співробітником 5-ї служби ФСБ. Його особу вже встановлено Службою безпеки. Спілкувались вони у месенджерах в соцмережах. Спецпризначенці вже перевірили телефони агентів РФ та знайшли листування з ФСБ.

  • Хотіли підірвати залізницю на Полтавщині — СБУ затримала агентів РФ - фото 2
    Листування зловмисників з куратором ФСБ. Фото: СБУ
  • Хотіли підірвати залізницю на Полтавщині — СБУ затримала агентів РФ - фото 3
    Листування зловмисників з куратором ФСБ. Фото: СБУ
  • Хотіли підірвати залізницю на Полтавщині — СБУ затримала агентів РФ - фото 4
    Листування зловмисників з куратором ФСБ. Фото: СБУ
  • Хотіли підірвати залізницю на Полтавщині — СБУ затримала агентів РФ - фото 5
    Листування зловмисників з куратором ФСБ. Фото: СБУ
  • Хотіли підірвати залізницю на Полтавщині — СБУ затримала агентів РФ - фото 6
    Листування зловмисників з куратором ФСБ. Фото: СБУ
  • Хотіли підірвати залізницю на Полтавщині — СБУ затримала агентів РФ - фото 7
    Листування зловмисників з куратором ФСБ. Фото: СБУ
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"Саме він поставив агентам завдання вчинити диверсію на залізниці у період масованих повітряних атак рашистів на об’єкти критичної інфраструктури України 21-22 березня цього року", — довідались в СБУ. 

Яке покарання чекає на зрадників

Як відомо, наразі слідчі Служби безпеки повідомили обом затриманим про підозру за диверсію, вчинена в умовах воєнного стану за попередньою змовою групою осіб. Їм обом загрожує довічне ув'язнення. 

Нагадаємо, нещодавно Служба безпеки затримала двох херсонських колаборантів за звинуваченням у катуванні українців. Затримані "працювали" у російській катівні, яка діяла під час окупації міста, а після його звільнення уникали кримінальної відповідальності.

Водночас у Дніпропетровській області викрили та засудили агента ФСБ, який відстежував та повідомляв дані про важку далекобійну артилерію ЗСУ.

СБУ
війна
вибух
в'язниця
ФСБ
Полтавська область
Колаборант
Росія

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