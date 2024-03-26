Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow Хотели взорвать железную дорогу в Полтавской области — СБУ задержала агентов РФ arrow

Хотели взорвать железную дорогу в Полтавской области — СБУ задержала агентов РФ

26 марта 2024 12:27
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Хотели взорвать железную дорогу в Полтавской области — СБУ задержала агентов РФ
Задержание диверсантов ФСБ. Фото: СБУ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Служба безопасности Украины "на горячем" задержала двух вражеских агентов, которые пытались взорвать железнодорожную линию в Полтавской области. Злоумышленникам грозит пожизненное заключение.

Об этом сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины во вторник, 26 марта.

Читайте также:

Что планировали агенты ФСБ

Правоохранители рассказали, что злоумышленники пытались взорвать в Полтавской области участок железнодорожной линии, который соединяет центральные и восточные регионы Украины.

Для диверсии они заложили самодельное взрывное устройство вблизи пути и системы электропитания подвижного состава. В дальнейшем они хотели привести взрывчатку в действие с помощью пульта дистанционного управления, но не успели, потому что их на том же месте задержала СБУ.

null
Задержание диверсантов ФСБ. Фото: СБУ

В спецслужбе отметили, что подрывом железной дороги вражеские приспешники надеялись нарушить логистические пути поставки оружия, боеприпасов и горючего для Сил обороны.

От кого получали задания злоумышленники

Правоохранители выяснили, что коллаборантами оказались жители Киевской и Харьковской областей. Они координировали преступные действия со своим российским куратором, оказавшимся кадровым сотрудником 5-й службы ФСБ. Его личность уже установлена Службой безопасности. Общались они в мессенджерах в соцсетях. Спецназовцы уже проверили телефоны агентов РФ и нашли переписку с ФСБ.

  • Хотели взорвать железную дорогу в Полтавской области — СБУ задержала агентов РФ - фото 2
    Переписка злоумышленников с куратором ФСБ. Фото: СБУ
  • Хотели взорвать железную дорогу в Полтавской области — СБУ задержала агентов РФ - фото 3
    Переписка злоумышленников с куратором ФСБ. Фото: СБУ
  • Хотели взорвать железную дорогу в Полтавской области — СБУ задержала агентов РФ - фото 4
    Переписка злоумышленников с куратором ФСБ. Фото: СБУ
  • Хотели взорвать железную дорогу в Полтавской области — СБУ задержала агентов РФ - фото 5
    Переписка злоумышленников с куратором ФСБ. Фото: СБУ
  • Хотели взорвать железную дорогу в Полтавской области — СБУ задержала агентов РФ - фото 6
    Переписка злоумышленников с куратором ФСБ. Фото: СБУ
  • Хотели взорвать железную дорогу в Полтавской области — СБУ задержала агентов РФ - фото 7
    Переписка злоумышленников с куратором ФСБ. Фото: СБУ
1/66

"Именно он поставил агентам задачу совершить диверсию на железной дороге в период массированных воздушных атак рашистов на объекты критической инфраструктуры Украины 21-22 марта этого года", — узнали в СБУ.

Какое наказание ждет предателей

Как известно, в настоящее время следователи Службы безопасности сообщили обоим задержанным о подозрении в диверсии, совершенной в условиях военного положения по предварительному сговору группой лиц. Им обоим грозит пожизненное заключение.

Напомним, недавно Служба безопасности задержала двух херсонских коллаборантов по обвинению в пытках украинцев. Задержанные "работали" в российских застенках, действовавших во время оккупации города, а после его освобождения избежали уголовной ответственности.

В то же время в Днепропетровской области разоблачили и осудили агента ФСБ, который отслеживал и сообщал данные о тяжелой дальнобойной артиллерии ВСУ.

СБУ
война
взрыв
тюрьма
ФСБ
Полтавская область
Коллаборант
Россия

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

19:30 Тихий убийца на подоконнике — какое растение нельзя держать в спальне

15 марта 2024

21:24 Новые категории украинцев обяжут стать на военный учет — кого коснется

23 марта 2024

19:49 Работники ТЦК будут обязаны совершать два действия перед вручением повестки

22 марта 2024
Новость с фото

03:03 Чем следует обработать лук перед посадкой, чтобы не было стрелок

17 марта 2024

02:01 Тарас Чмут ответил, сколько стоит один выстрел Patriot

14 марта 2024

09:19 Роналду решил вернуться в Европу для трансфера в известный клуб

16 марта 2024

12:19 Третья штурмовая бригада ищет новых бойцов — что предлагают

18 марта 2024
Новость с видео

22:53 У ТЦК появилось новое обязательство — как это изменит мобилизацию мужчин в ВСУ

19 марта 2024

14:05 Зима задержится — народный синоптик Диденко назвала регионы, которые заметет завтра снегом

24 марта 2024

02:31 Стало известно, сколько участников боевых действий работает в ТЦК