Хотели взорвать железную дорогу в Полтавской области — СБУ задержала агентов РФ

Задержание диверсантов ФСБ. Фото: СБУ

Служба безопасности Украины "на горячем" задержала двух вражеских агентов, которые пытались взорвать железнодорожную линию в Полтавской области. Злоумышленникам грозит пожизненное заключение.

Об этом сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины во вторник, 26 марта.

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Что планировали агенты ФСБ

Правоохранители рассказали, что злоумышленники пытались взорвать в Полтавской области участок железнодорожной линии, который соединяет центральные и восточные регионы Украины.

Для диверсии они заложили самодельное взрывное устройство вблизи пути и системы электропитания подвижного состава. В дальнейшем они хотели привести взрывчатку в действие с помощью пульта дистанционного управления, но не успели, потому что их на том же месте задержала СБУ.

Задержание диверсантов ФСБ. Фото: СБУ

В спецслужбе отметили, что подрывом железной дороги вражеские приспешники надеялись нарушить логистические пути поставки оружия, боеприпасов и горючего для Сил обороны.

От кого получали задания злоумышленники

Правоохранители выяснили, что коллаборантами оказались жители Киевской и Харьковской областей. Они координировали преступные действия со своим российским куратором, оказавшимся кадровым сотрудником 5-й службы ФСБ. Его личность уже установлена Службой безопасности. Общались они в мессенджерах в соцсетях. Спецназовцы уже проверили телефоны агентов РФ и нашли переписку с ФСБ.

Переписка злоумышленников с куратором ФСБ. Фото: СБУ

Переписка злоумышленников с куратором ФСБ. Фото: СБУ

Переписка злоумышленников с куратором ФСБ. Фото: СБУ

Переписка злоумышленников с куратором ФСБ. Фото: СБУ

Переписка злоумышленников с куратором ФСБ. Фото: СБУ

Переписка злоумышленников с куратором ФСБ. Фото: СБУ 1/6 ​ 6

"Именно он поставил агентам задачу совершить диверсию на железной дороге в период массированных воздушных атак рашистов на объекты критической инфраструктуры Украины 21-22 марта этого года", — узнали в СБУ.

Какое наказание ждет предателей

Как известно, в настоящее время следователи Службы безопасности сообщили обоим задержанным о подозрении в диверсии, совершенной в условиях военного положения по предварительному сговору группой лиц. Им обоим грозит пожизненное заключение.

Напомним, недавно Служба безопасности задержала двух херсонских коллаборантов по обвинению в пытках украинцев. Задержанные "работали" в российских застенках, действовавших во время оккупации города, а после его освобождения избежали уголовной ответственности.

В то же время в Днепропетровской области разоблачили и осудили агента ФСБ, который отслеживал и сообщал данные о тяжелой дальнобойной артиллерии ВСУ.