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В Днепре задержали коллаборанта, который хотел скорректировать удар по ТЭС и военному госпиталю

28 марта 2024 11:28
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор
В Днепре задержали коллаборанта, который хотел скорректировать удар по ТЭС и военному госпиталю
В Днепре задержали агента РФ. Фото: t.me/SBUkr
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор

В Днепре задержали 22-летнего агента РФ . Молодой человек планировал скорректировать ракетный удар по военной и критической инфраструктуре города.

Об этом в четверг, 28 марта, сообщили в Службе безопасности Украины.

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В Днепре задержан коллаборант, который хотел скорректировать удар по ТЭС и военному госпиталю - фото 1
Скриншот сообщения СБУ

Как предатель сотрудничал с оккупантами

Злоумышленник следил за медицинским транспортом на территории военного госпиталя. Также он хотел выяснить количество воинов, которые находятся в этом медучреждении на стационарном лечении. Такая развединформация могла помочь врагу в дальнейшем нанести по госпиталю ракетный удар.

В Днепре задержан коллаборант, который хотел скорректировать удар по ТЭС и военному госпиталю - фото 2
Переписка агента РФ с оккупантами. Фото: t.me/SBUkr

Полученные сведения и координаты объекта предатель пытался передать ФСБ. С оккупантами он общался через анонимный чат в мессенджере.

В Днепре задержан коллаборант, который хотел скорректировать удар по ТЭС и военному госпиталю - фото 3
Переписка агента РФ с оккупантами. Фото: t.me/SBUkr

Также по указанию ФСБ фигурант снимал на телефон периметр ТЭС и прилегающую к ней территорию. Эти данные были необходимы россиянам для того, чтобы узнать техническое состояние объекта и учесть это во время новой серии воздушных атак на город.

Агента ФСБ задержали "на горячем": в момент, когда он проводил доразведку вблизи госпиталя Сил обороны. Сотрудники СБУ не только закоментировали разведывательную деятельность коллаборанта, но и установили личность его российского куратора.

В Днепре задержан коллаборант, который хотел скорректировать удар по ТЭС и военному госпиталю - фото 4
В Днепре задержали агента РФ. Фото: t.me/SBUkr

Выяснилось, что нарушителя, являвшегося активным пользователем российских Telegram-каналов по поиску работы, в феврале этого года дистанционно завербовал сотрудник российской спецслужбы. За сотрудничество с РФ молодой человек получал денежное вознаграждение на собственные банковские реквизиты.

Для безопасности личного состава Сил обороны и дополнительной защиты критической инфраструктуры на территории Днепра провели комплексные мероприятия.

Задержанному сообщили о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения. В настоящее время нарушитель находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Напомним, в Полтавской области задержали двух агентов ФСБ. Злоумышленники планировали взорвать участок железнодорожной линии, соединяющий центральные и восточные регионы Украины.

Также сотрудники СБУ разоблачили в Киевской области шпиона ФСБ, который пытался устроиться на работу в Национальную полицию Украины.

СБУ
война
больницы
Днепр
Коллаборант
ТЭС

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