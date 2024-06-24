Онлайн-одруження в Україні через "Дію" — перші пари уклали шлюб

Церемонія онлайн-одруження. Фото: скриншот з відео

У застосунку "Дія" онлайн одружились перші пари. Незабаром сервіс буде доступним для всіх охочих українців.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram у понеділок, 24 червня.

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Одруження онлайн у "Дії"

Федоров наголосив, що шлюб по відеозвʼязку — це буквально й без перебільшень революція у сфері державних послуг. Цими вихідними три пари розписалися у застосунку. За словами міністра, бета-тест — це завжди трепетно й відповідально, тому команда "Дії" провела в цифровому ДРАЦСі вихідні.

"Першими закоханими, які одружилися, стали активіст, військовий, народний депутат Роман Лозинський і фахівчиня із соціальних та поведінкових комунікацій, викладачка УКУ Світлана Кісільова. Пара була разом під час розпису, бо, крім любові одне до одного, має пристрасть до інновацій. Тому одружилися в "Дії" першими, як справжні early adopters", — зазначив Федоров.

Роман та Світлана поєднали онлайн-церемонію та офлайн-весілля.

Міністр розповів, що загалом на бету записалося 2,5 тисячі пар. Вже зовсім скоро сервіс буде доступним для всіх.

Федоров зазначив, що Україна — це перша країна у світі, де не треба буде ходити в ДРАЦС, щоб сказати коханій людині "Так".

"Перша країна у світі, яка дає змогу одружитися навіть парі на відстані. Незалежно від того, відстань вимірюється містами чи материками", — каже він.

Нагадаємо, 30-річний народний депутат від партії "Голос" Роман Лозинський одружився. Його обраницею стала викладачка журналістики в Українському Католицькому університеті, експертка зі стратегічних комунікацій Світлана Кісільова.

Також наприкінці березня Кабінет Міністрів України підтримав постанову щодо реєстрації шлюбу онлайн. Відтепер українці зможуть одружуватися в застосунку "Дія".