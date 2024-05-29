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Федоров анонсував можливість одруження через Дію — що відомо

29 травня 2024 18:53
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
У Дії незабаром можна буде одружитися
Шлюб у "Дії". Фото: Мінцифри
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Українці зможуть незабаром подати заяву на шлюб та зареєструвати його в застосунку "Дія". Наразі вже запустили бета-тестування цієї функції.

Про це повідомив очільник Мінцифри Михайло Федоров у Telegram у середу, 29 травня.

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"Шлюб онлайн у Дії — долучайтесь до бета-тесту. Вже скоро українці просто в застосунку зможуть подати заяву про шлюб та зареєструвати його", — йдеться у повідомленні.

Федоров зазначив, що для цього не треба буде нікуди ходити — вистачить "Дії". Така послуга буде суперактуальною для пар на відстані, зокрема, для військових.

Система запропонує парі вільні дати для церемонії по відеозвʼязку, але не раніше ніж за п’ять днів. Свідоцтво про реєстрацію шлюбу автоматично підтягнеться в "Дію", а фізичний документ можна буде замовити на відділення Укрпошти або з доставкою додому.

Міністр закликав українські пари долучитися до тестування, якщо вони:

  • повнолітні громадяни України;
  • мають ідентифікаційний код;
  • ID-картку чи біометричний закордонний паспорт у "Дії";
  • неодружені або офіційно розлучені.

Він наголосив, що ніде у світі немає такої послуги онлайн-шлюбу.

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Скриншот допису Федорова

Нагадаємо, у застосунку "Дія" незабаром з'явиться посвідчення ветерана. Його зможуть оформити категорії людей, що постраждали від війни.

Також ми писали, що нещодавно в "Дії" з'явився новий фунціонал — шеринг документів. За допомогою цього сервісу користувач може пересилати електронні копії своїх документів до необхідних установ.

Михайло Федоров
Дія
шлюб
родина
Мінцифри

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