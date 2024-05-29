В Дії вскоре можно будет жениться

Приложение "Дія". Фото: Новини.LIVE

Украинцы смогут вскоре подать заявление на брак и зарегистрировать его в приложении "Дія". Уже запустили бета-тестирование этой функции.

Об этом сообщил глава Минцифры Михаил Федоров в Telegram в среду, 29 мая.

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"Брак онлайн в Дії — присоединяйтесь к бета-тесту. Уже скоро украинцы просто в приложении смогут подать заявление о браке и зарегистрировать его", — говорится в сообщении.

Федоров отметил, что для этого не нужно будет никуда ходить — хватит "Дії". Такая услуга будет супер актуальной для пар на расстоянии, в частности, для военных.

Система предложит паре свободные даты для церемонии в формате видеосвязи, но не раньше чем через пять дней. Свидетельство о регистрации брака автоматически подтянется в ''Дії'', а физический документ можно будет заказать на отделение Укрпочты или с доставкой на дом.

Министр призвал украинские пары присоединиться к тестированию, если они:

совершеннолетние граждане Украины;

имеют идентификационный код;

ID-карту или биометрический загранпаспорт в "Дії";

холостые или официально разведены.

Он подчеркнул, что нигде в мире нет такой услуги онлайн-брака.

Скриншот сообщения Федорова

Напомним, в приложении "Дія" в скором времени появится удостоверение ветерана. Его смогут оформить категории пострадавших от войны людей.

Также мы писали, что недавно у "Дії" появился новый функционал — шеринг документов. С помощью этого сервиса пользователь может пересылать электронные копии документов в необходимые учреждения.