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Федоров анонсировал возможность женитьбы через Дію — что известно

29 мая 2024 18:53
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
В Дії вскоре можно будет жениться
Приложение "Дія". Фото: Новини.LIVE
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Украинцы смогут вскоре подать заявление на брак и зарегистрировать его в приложении "Дія". Уже запустили бета-тестирование этой функции.

Об этом сообщил глава Минцифры Михаил Федоров в Telegram в среду, 29 мая.

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"Брак онлайн в Дії — присоединяйтесь к бета-тесту. Уже скоро украинцы просто в приложении смогут подать заявление о браке и зарегистрировать его", — говорится в сообщении.

Федоров отметил, что для этого не нужно будет никуда ходить — хватит "Дії". Такая услуга будет супер актуальной для пар на расстоянии, в частности, для военных.

Система предложит паре свободные даты для церемонии в формате видеосвязи, но не раньше чем через пять дней. Свидетельство о регистрации брака автоматически подтянется в ''Дії'', а физический документ можно будет заказать на отделение Укрпочты или с доставкой на дом.

Министр призвал украинские пары присоединиться к тестированию, если они:

  • совершеннолетние граждане Украины;
  • имеют идентификационный код;
  • ID-карту или биометрический загранпаспорт в "Дії";
  • холостые или официально разведены.

Он подчеркнул, что нигде в мире нет такой услуги онлайн-брака.

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Скриншот сообщения Федорова

Напомним, в приложении "Дія" в скором времени появится удостоверение ветерана. Его смогут оформить категории пострадавших от войны людей.

Также мы писали, что недавно у "Дії" появился новый функционал — шеринг документов. С помощью этого сервиса пользователь может пересылать электронные копии документов в необходимые учреждения.

Михаил Федоров
Дия
брак
семья
Минцифры

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