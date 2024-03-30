Шлюб по відеозв'язку — українці зможуть одружитися онлайн через Дію

Застосунок "Дія". Фото: Новини.LIVE, Игор Кузнєцов

Кабінет Міністрів України підтримав постанову щодо реєстрації шлюбу онлайн. Відтепер українці зможуть одружуватися в застосунку "Дія".

Про це 30 березня повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

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"Українці зможуть одружуватися просто в застосунку. Це особливо актуально для військових та пар, які через війну перебувають на відстані", — написав він.

Одружувати наречених по відеозвʼязку буде працівник ДРАЦСу, а документи вони засвідчать "Дія.Підписом".

"Це буде прорив у сфері державних послуг, такого немає ніде у світі. Швидко, як у Лас-Вегасі, зручно і просто, як усе інше в "Дії", — наголосив Федоров.

Одруження у "Дії" працюватиме так:

у застосунку потрібно відправити заяву про шлюб;

працівник ДРАЦСу проведе церемонію одруження по відеозвʼязку;

наречені підпишуть актовий запис про шлюб "Дія.Підписом".

Джерело: t.me/zedigital

Що ще треба знати

Нагадаємо, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров анонсував велике оновлення для мобільного застосунку "Дія". Українцям незабаром буде доступний "Кабінет пацієнта", а також онлайн-нотаріат.

Ми також писали, що у застосунок "Дія" можна завантажувати документи про отримання освіти. Йдеться про атестати, свідоцтва про освіту, магістерські, докторські та інші дипломи.