Шлюб по відеозв'язку — українці зможуть одружитися онлайн через Дію

Вперше у світі — українці можуть одружитися за допомогою застосунку Дія
Кабінет Міністрів України підтримав постанову щодо реєстрації шлюбу онлайн. Відтепер українці зможуть одружуватися в застосунку "Дія".
Про це 30 березня повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.
"Українці зможуть одружуватися просто в застосунку. Це особливо актуально для військових та пар, які через війну перебувають на відстані", — написав він.
Одружувати наречених по відеозвʼязку буде працівник ДРАЦСу, а документи вони засвідчать "Дія.Підписом".
"Це буде прорив у сфері державних послуг, такого немає ніде у світі. Швидко, як у Лас-Вегасі, зручно і просто, як усе інше в "Дії", — наголосив Федоров.
Одруження у "Дії" працюватиме так:
- у застосунку потрібно відправити заяву про шлюб;
- працівник ДРАЦСу проведе церемонію одруження по відеозвʼязку;
- наречені підпишуть актовий запис про шлюб "Дія.Підписом".
Що ще треба знати
Нагадаємо, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров анонсував велике оновлення для мобільного застосунку "Дія". Українцям незабаром буде доступний "Кабінет пацієнта", а також онлайн-нотаріат.
Ми також писали, що у застосунок "Дія" можна завантажувати документи про отримання освіти. Йдеться про атестати, свідоцтва про освіту, магістерські, докторські та інші дипломи.
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