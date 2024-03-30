Брак по видеосвязи — украинцы смогут жениться онлайн через Дію

Приложение "Дія". Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Кабинет Министров Украины поддержал постановление о регистрации брака онлайн. Теперь украинцы смогут жениться в приложении "Дія".

Об этом 30 марта сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

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"Украинцы смогут жениться прямо в приложении. Это особенно актуально для военных и пар, которые в результате находятся на расстоянии", — написал он.

Женить новобрачных на видеосвязи будет работник ДРАЦСа, а документы они засвидетельствуют "Дія.Підписом".

"Это будет прорыв в сфере государственных услуг, такого нет нигде в мире. Быстро, как в Лас-Вегасе, удобно и просто, как все остальное в "Дії", — подчеркнул Федоров.

Женитьба в "Дії" будет работать следующим образом:

в приложении следует отправить заявление о браке;

работник ДРАЦСа проведет церемонию бракосочетания по видеосвязи;

новобрачные подпишут актовую запись о браке "Дія.Підписом".

Источник: t.me/zedigital

Что еще нужно знать

Напомним, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров анонсировал обновления для мобильного приложения "Дія". Украинцам в скором времени будет доступен "Кабинет пациента", а также онлайн-нотариат.

Мы также писали, что в приложение "Дія" можно загружать документы о получении образования. Речь идет об аттестатах, свидетельствах об образовании, магистерских, докторских и других дипломах.