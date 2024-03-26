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Голова Мінцифри Федоров анонсував масштабне оновлення для "Дії" — що з'явиться у застосунку

26 березня 2024 22:36
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Голова Мінцифри Федоров анонсував масштабне оновлення для "Дії" — що з'явиться у застосунку
Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров. Фото ілюстративне: УНІАН
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров анонсував велике оновлення для мобільного застосунку "Дія". Українцям незабаром буде доступний "Кабінет пацієнта", а також онлайн-нотаріат.

Про це політик заявив в ефірі телемарафону.

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За його словами, незабаром у застосунку українці зможуть отримати всю медичну особисту інформацію.

"Найближчим часом ми запустимо "Кабінет пацієнта" і медичні push-повідомлення в "Дії". Це дуже важливо для збереження персональних даних в медичній системі", — каже Федоров.

Він також нагадав, що розмитнення автомобілів вже цифровізовано, однак для її запровадження Верховна Рада має ухвалити відповідне рішення. Також він додав, що "Дія" отримає онлайн-нотаріат.

"Також буде створено Єдиний реєстр, який уніфікує відомості про адміністративно-територіальні одиниці, будівлі, споруди та їх адреси. Це дозволить використовувати дані для прозорого та підзвітного планування відбудови", — додав глава Мінцифри.

Нагадаємо, раніше Михайло Федоров оголосив, що в "Дію" можна буде завантажувати документи про отримання освіти: атестати, свідоцтва про освіту, магістерські, докторські та інші дипломи.

Також він заявив, що для українців за кордоном "Дія" стане електронним гаманцем через створення Європейського гаманця цифрової ідентифікації (EUDI).

Михайло Федоров
Дія
здоров'я
Україна
Мінцифри
медична допомога

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