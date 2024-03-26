Голова Мінцифри Федоров анонсував масштабне оновлення для "Дії" — що з'явиться у застосунку

Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров. Фото ілюстративне: УНІАН

Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров анонсував велике оновлення для мобільного застосунку "Дія". Українцям незабаром буде доступний "Кабінет пацієнта", а також онлайн-нотаріат.

Про це політик заявив в ефірі телемарафону.

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За його словами, незабаром у застосунку українці зможуть отримати всю медичну особисту інформацію.

"Найближчим часом ми запустимо "Кабінет пацієнта" і медичні push-повідомлення в "Дії". Це дуже важливо для збереження персональних даних в медичній системі", — каже Федоров.

Він також нагадав, що розмитнення автомобілів вже цифровізовано, однак для її запровадження Верховна Рада має ухвалити відповідне рішення. Також він додав, що "Дія" отримає онлайн-нотаріат.

"Також буде створено Єдиний реєстр, який уніфікує відомості про адміністративно-територіальні одиниці, будівлі, споруди та їх адреси. Це дозволить використовувати дані для прозорого та підзвітного планування відбудови", — додав глава Мінцифри.

Нагадаємо, раніше Михайло Федоров оголосив, що в "Дію" можна буде завантажувати документи про отримання освіти: атестати, свідоцтва про освіту, магістерські, докторські та інші дипломи.

Також він заявив, що для українців за кордоном "Дія" стане електронним гаманцем через створення Європейського гаманця цифрової ідентифікації (EUDI).