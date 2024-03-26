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Глава Минцифры Федоров анонсировал масштабное обновление для "Дії" — что появится в приложении

26 марта 2024 22:36
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Глава Минцифры Федоров анонсировал масштабное обновление для "Дії" — что появится в приложении
Министр цифровой трансформации Михаил Федоров. Фото иллюстративное: УНИАН
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров анонсировал обновления для мобильного приложения "Дія". Украинцам в скором времени будет доступен "Кабинет пациента", а также онлайн-нотариат.

Об этом политик заявил в эфире телемарафона.

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По его словам, в ближайшее время украинцы смогут получить всю медицинскую личную информацию.

"В ближайшее время мы запустим "Кабинет пациента" и медицинские push-сообщения в "Дії". Это очень важно для сохранения персональных данных в медицинской системе", — говорит Федоров.

Он также напомнил, что растаможка автомобилей уже цифровизирована, однако для ее введения Верховная Рада должна принять соответствующее решение. Также он добавил, что "Дія" получит онлайн-нотариат.

"Также будет создан Единый реестр, унифицирующий сведения об административно-территориальных единицах, зданиях, сооружениях и их адресах. Это позволит использовать данные для прозрачного и подотчетного планирования восстановления", — добавил глава Минцифры.

Напомним, ранее Михаил Федоров объявил, что в "Дію" можно будет загружать документы о получении образования: аттестаты, свидетельства образования, магистерские, докторские и другие дипломы.

Также он заявил, что для украинцев за рубежом "Дія" станет электронным кошельком из-за создания Европейского кошелька цифровой идентификации (EUDI).

Михаил Федоров
Дия
здоровье
Украина
Минцифры
медицинская помощь

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