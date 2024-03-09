У "Дії" з'явилися документи про освіту — кому доступна послуга

Чоловік заходить до додатка "Дія". Фото: "Дія"

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що в застосунку "Дія" розпочали бета-тестування завантаження документів про освіту. Вже можна додати перші цифрові дипломи та атестати.

Про це Михайло Федоров повідомив у Telegram у п'ятницю, 8 березня.

Читайте також:

Документи про освіту в "Дії"

"У "Дії" стартувала бета освітніх документів. Підтягнулися усі доки, але без сертифіката Кенгуру", — розповів очільник Мінцифри.

Диплом бакалавра в застосунку "Дія". Фото: t.me/zedigital

Диплом спеціаліста в застосунку "Дія". Фото: t.me/zedigital

Дипломи про вищу освіту та шкільні атестати зможуть додати також громадяни України, які перебувають за кордоном.

Взяти участь у тестуванні освітніх документів можна українцям від 14 років, які мають ідентифікаційний код.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу міністра цифрової трансформації Михайла Федорова

Нагадаємо, що Федоров заявив, що невдовзі в додатку "Дія" з'явиться чат-бот на основі штучного інтелекту під назвою "Надія". Таким чином в Україні з'явиться аналог Chat GPT.

Також ми писали, що Федоров повідомив про появу нової послуги в "Дії". Йдеться про можливість подачі електронних декларацій про доходи.