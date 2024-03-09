У "Дії" з'явилися документи про освіту — кому доступна послуга
Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що в застосунку "Дія" розпочали бета-тестування завантаження документів про освіту. Вже можна додати перші цифрові дипломи та атестати.
Про це Михайло Федоров повідомив у Telegram у п'ятницю, 8 березня.
Документи про освіту в "Дії"
"У "Дії" стартувала бета освітніх документів. Підтягнулися усі доки, але без сертифіката Кенгуру", — розповів очільник Мінцифри.
Дипломи про вищу освіту та шкільні атестати зможуть додати також громадяни України, які перебувають за кордоном.
Взяти участь у тестуванні освітніх документів можна українцям від 14 років, які мають ідентифікаційний код.
Нагадаємо, що Федоров заявив, що невдовзі в додатку "Дія" з'явиться чат-бот на основі штучного інтелекту під назвою "Надія". Таким чином в Україні з'явиться аналог Chat GPT.
Також ми писали, що Федоров повідомив про появу нової послуги в "Дії". Йдеться про можливість подачі електронних декларацій про доходи.
Читайте Новини.LIVE!