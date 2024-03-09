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У "Дії" появились документы об образовании — кому доступна услуга

9 марта 2024 01:11
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
У "Дії" появились документы об образовании — кому доступна услуга
Мужчина заходит в приложение "Дія". Фото: "Дія"
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что в приложении "Дія" приступили к бета-тестированию загрузки документов об образовании. Уже можно добавить первые цифровые дипломы и аттестаты.

Об этом Михаил Федоров сообщил в Telegram в пятницу, 8 марта.

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"В "Дії" стартовала бета образовательных документов. Подтянулись все пока, но без сертификата Кенгуру", — рассказал глава Минцифры.

Диплом бакалавра в приложении "Дія"
Диплом бакалавра в приложении "Дія". Фото: t.me/zedigital
Диплом бакалавра в приложении "Дія"
Диплом специалиста в приложении "Дія". Фото: t.me/zedigital

Дипломы о высшем образовании и школьные аттестаты смогут добавить также граждане Украины, находящиеся за границей.

Принять участие в тестировании образовательных документов можно украинцам от 14 лет, имеющим идентификационный код.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала министра цифровой трансформации Михаила Федорова
Скриншот сообщения из телеграмм-канала министра цифровой трансформации Михаила Федорова

Напомним, что Федоров заявил, что вскоре в приложении "Дія" появится чат-бот на основе искусственного интеллекта под названием "Надія". Таким образом, в Украине появится аналог Chat GPT.

Также мы писали, что Федоров сообщил о появлении новой услуги в "Дії". Речь идет о возможности подачи электронных деклараций о доходах.

Михаил Федоров
Дия
Минцифры
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