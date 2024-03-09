У "Дії" появились документы об образовании — кому доступна услуга
Министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что в приложении "Дія" приступили к бета-тестированию загрузки документов об образовании. Уже можно добавить первые цифровые дипломы и аттестаты.
Об этом Михаил Федоров сообщил в Telegram в пятницу, 8 марта.
Документы об образовании в "Дії"
"В "Дії" стартовала бета образовательных документов. Подтянулись все пока, но без сертификата Кенгуру", — рассказал глава Минцифры.
Дипломы о высшем образовании и школьные аттестаты смогут добавить также граждане Украины, находящиеся за границей.
Принять участие в тестировании образовательных документов можно украинцам от 14 лет, имеющим идентификационный код.
Напомним, что Федоров заявил, что вскоре в приложении "Дія" появится чат-бот на основе искусственного интеллекта под названием "Надія". Таким образом, в Украине появится аналог Chat GPT.
Также мы писали, что Федоров сообщил о появлении новой услуги в "Дії". Речь идет о возможности подачи электронных деклараций о доходах.
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