У "Дії" появились документы об образовании — кому доступна услуга

Мужчина заходит в приложение "Дія". Фото: "Дія"

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что в приложении "Дія" приступили к бета-тестированию загрузки документов об образовании. Уже можно добавить первые цифровые дипломы и аттестаты.

Об этом Михаил Федоров сообщил в Telegram в пятницу, 8 марта.

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"В "Дії" стартовала бета образовательных документов. Подтянулись все пока, но без сертификата Кенгуру", — рассказал глава Минцифры.

Диплом бакалавра в приложении "Дія". Фото: t.me/zedigital

Диплом специалиста в приложении "Дія". Фото: t.me/zedigital

Дипломы о высшем образовании и школьные аттестаты смогут добавить также граждане Украины, находящиеся за границей.

Принять участие в тестировании образовательных документов можно украинцам от 14 лет, имеющим идентификационный код.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала министра цифровой трансформации Михаила Федорова

Напомним, что Федоров заявил, что вскоре в приложении "Дія" появится чат-бот на основе искусственного интеллекта под названием "Надія". Таким образом, в Украине появится аналог Chat GPT.

Также мы писали, что Федоров сообщил о появлении новой услуги в "Дії". Речь идет о возможности подачи электронных деклараций о доходах.