Онлайн-бракосочетания в Украине через "Дію" — первые пары заключили брак

Церемония онлайн-бракосочетания. Фото: скриншот из видео

В приложении "Дія" онлайн поженились первые пары. В скором времени сервис будет доступен для всех желающих украинцев.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram в понедельник, 24 июня.

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Бракосочетание онлайн в "Дії"

Федоров отметил, что брак по видеосвязи — это буквально и без преувеличений революция в сфере государственных услуг. В эти выходные три пары расписались в приложении. По словам министра, бета-тест — это всегда трепетно и ответственно, поэтому команда "Дії" провела в цифровом ЗАГСе выходные.

"Первыми влюбленными, которые поженились, стали активист, военный, народный депутат Роман Лозинский и специалист по социальным и поведенческим коммуникациям, преподаватель УКУ Светлана Кисилева. Пара была вместе во время росписи, потому что, кроме любви друг к другу, имеет страсть к инновациям. Поэтому поженились в "Дії" первыми, как настоящие early adopters", — отметил Федоров.

Роман и Светлана объединили онлайн-церемонию и оффлайн-свадьбу.

Министр рассказал, что в общей сложности на бету записалось 2,5 тысячи пар. Уже совсем скоро сервис будет доступен всем.

Федоров отметил, что Украина — это первая страна в мире, где не надо будет ходить в ЗАГС, чтобы сказать любимому человеку "Да".

"Первая страна в мире, которая позволяет жениться даже паре на расстоянии. Независимо от того, расстояние измеряется городами или материками", — говорит он.

Напомним, 30-летний народный депутат от партии "Голос" Роман Лозинский женился. Его избранницей стала преподавательница журналистики в Украинском Католическом университете, эксперт по стратегическим коммуникациям Светлана Кисилева.

Также в конце марта Кабинет Министров Украины поддержал постановление о регистрации брака онлайн. Теперь украинцы смогут жениться в приложении "Дія".