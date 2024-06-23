Нардеп Роман Лозинський одружився зі Світланою Кісільовою

Народний депутат Роман Лозинський. Фото: Forbes

Роман Лозинський, 30-річний народний депутат від партії "Голос", одружився. Його обраницею стала викладачка журналістики в Українському Католицькому університеті, експертка зі стратегічних комунікацій Світлана Кісільова.

Про це повідомляє TaблоID у неділю, 23 червня.

Читайте також:

Весілля депутата

Про свої заручини Роман Лозинський та Світлана Кісільова повідомили в мережі 1 січня 2023 року.

Світлинами з весілля, яке відбулося 22-го червня у Золочівському замку на Львівщині, поділилися гості в соціальних мережах. Серед них була ексочільниця Міністерства освіти і науки України Ганна Новосад.

Самі молодята наразі не поширили жодних світлин чи коментарів щодо свого весілля.

Роман Лозинський та Світлана Кісільова. Фото: Instagram

Ганна Новосад та Світлана Кісільова. Фото: Instagram

Собачка на ім'я Брі підносить обручки молодятам. Фото: Instagram

Раніше ми повідомляли, що відома українська співачка Тіна Кароль звернулася до покійного Євгена Огіра у день їх весілля. Зірка із болем згадала рідну людину, яка пішла з життя через онкологію.

Нагадаємо, співачка похизувалася стрункою фігурою у спокусливому вбранні. Також вона розповіла, чому її син навчається за кордоном.