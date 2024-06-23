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Нардеп Роман Лозинський одружився — що відомо про обраницю

23 червня 2024 13:38
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитро Галушка
Дмитро Галушка
Редактор
Нардеп Роман Лозинський одружився зі Світланою Кісільовою
Народний депутат Роман Лозинський. Фото: Forbes
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитро Галушка
Дмитро Галушка
Редактор

Роман Лозинський, 30-річний народний депутат від партії "Голос", одружився. Його обраницею стала викладачка журналістики в Українському Католицькому університеті, експертка зі стратегічних комунікацій Світлана Кісільова.

Про це повідомляє TaблоID у неділю, 23 червня.

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Весілля депутата

Про свої заручини Роман Лозинський та Світлана Кісільова повідомили в мережі 1 січня 2023 року. 

Світлинами з весілля, яке відбулося 22-го червня у Золочівському замку на Львівщині, поділилися гості в соціальних мережах. Серед них була ексочільниця Міністерства освіти і науки України Ганна Новосад.

Самі молодята наразі не поширили жодних світлин чи коментарів щодо свого весілля.

весілля депутата
Роман Лозинський та Світлана Кісільова. Фото: Instagram 
Весілля депутата
Ганна Новосад та Світлана Кісільова. Фото: Instagram 
весілля депутата
Собачка на ім'я Брі підносить обручки молодятам. Фото: Instagram

Раніше ми повідомляли, що відома українська співачка Тіна Кароль звернулася до покійного Євгена Огіра у день їх весілля. Зірка із болем згадала рідну людину, яка пішла з життя через онкологію.

Нагадаємо, співачка похизувалася стрункою фігурою у спокусливому вбранні. Також вона розповіла, чому її син навчається за кордоном.

весілля
Україна
нардепи
народні депутати
Роман Лозинський

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