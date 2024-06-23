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Нардеп Роман Лозинский женился — что известно об избраннице

23 июня 2024 13:38
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитрий Галушка
Нардеп Роман Лозинский женился на Светлане Кисилевой
Народный депутат Роман Лозинский. Фото: Forbes
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитрий Галушка

Роман Лозинский, 30-летний народный депутат от партии "Голос", женился. Его избранницей стала преподавательница журналистики в Украинском Католическом университете, эксперт по стратегическим коммуникациям Светлана Кисилева.

Об этом сообщает TaблоID в воскресенье, 23 июня.

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Свадьба депутата

О своей помолвке Роман Лозинский и Светлана Кисилева сообщили в сети 1 января 2023 года.

Фотографиями со свадьбы, которая состоялась 22 июня в Золочевском замке на Львовщине, поделились гости в социальных сетях. Среди них была экс-глава Министерства образования и науки Украины Анна Новосад.

Сами молодожены пока не распространили никаких фотографий или комментариев по поводу своей свадьбы.

свадьба депутата
Роман Лозинский и Светлана Кисилева. Фото: Instagram
Свадьба депутата
Анна Новосад и Светлана Кисилева. Фото: Instagram
свадьба депутата
Собачка по имени Бри преподносит обручальные кольца молодоженам. Фото: Instagram

Ранее мы сообщали, что известная украинская певица Тина Кароль обратилась к покойному Евгению Огиру в день их свадьбы. Звезда с болью вспомнила родного человека, ушедшего из жизни из-за онкологии.

Напомним, певица похвасталась стройной фигурой в соблазнительном наряде. Также она рассказала, почему ее сын учится за границей.

свадьба
Украина
нардепы
народные депутаты
Роман Лозинский

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