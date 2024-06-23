Нардеп Роман Лозинский женился на Светлане Кисилевой

Нардеп Роман Лозинский женился — что известно об избраннице
Роман Лозинский, 30-летний народный депутат от партии "Голос", женился. Его избранницей стала преподавательница журналистики в Украинском Католическом университете, эксперт по стратегическим коммуникациям Светлана Кисилева.
Об этом сообщает TaблоID в воскресенье, 23 июня.
Свадьба депутата
О своей помолвке Роман Лозинский и Светлана Кисилева сообщили в сети 1 января 2023 года.
Фотографиями со свадьбы, которая состоялась 22 июня в Золочевском замке на Львовщине, поделились гости в социальных сетях. Среди них была экс-глава Министерства образования и науки Украины Анна Новосад.
Сами молодожены пока не распространили никаких фотографий или комментариев по поводу своей свадьбы.
Ранее мы сообщали, что известная украинская певица Тина Кароль обратилась к покойному Евгению Огиру в день их свадьбы. Звезда с болью вспомнила родного человека, ушедшего из жизни из-за онкологии.
Напомним, певица похвасталась стройной фигурой в соблазнительном наряде. Также она рассказала, почему ее сын учится за границей.
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