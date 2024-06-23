Нардеп Роман Лозинский женился на Светлане Кисилевой

Народный депутат Роман Лозинский. Фото: Forbes

Роман Лозинский, 30-летний народный депутат от партии "Голос", женился. Его избранницей стала преподавательница журналистики в Украинском Католическом университете, эксперт по стратегическим коммуникациям Светлана Кисилева.

Об этом сообщает TaблоID в воскресенье, 23 июня.

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Свадьба депутата

О своей помолвке Роман Лозинский и Светлана Кисилева сообщили в сети 1 января 2023 года.

Фотографиями со свадьбы, которая состоялась 22 июня в Золочевском замке на Львовщине, поделились гости в социальных сетях. Среди них была экс-глава Министерства образования и науки Украины Анна Новосад.

Сами молодожены пока не распространили никаких фотографий или комментариев по поводу своей свадьбы.

Роман Лозинский и Светлана Кисилева. Фото: Instagram

Анна Новосад и Светлана Кисилева. Фото: Instagram

Собачка по имени Бри преподносит обручальные кольца молодоженам. Фото: Instagram

Ранее мы сообщали, что известная украинская певица Тина Кароль обратилась к покойному Евгению Огиру в день их свадьбы. Звезда с болью вспомнила родного человека, ушедшего из жизни из-за онкологии.

Напомним, певица похвасталась стройной фигурой в соблазнительном наряде. Также она рассказала, почему ее сын учится за границей.