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У Держдепі США зробили заяву щодо боротьби з корупцією в Україні

27 лютого 2024 07:46
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
У Держдепі США зробили заяву щодо боротьби з корупцією в Україні
Речник Держдепу США Метью Міллер. Фото: AP
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Речник Державного департаменту Сполучених Штатів Америки Метью Міллер заявив, що наразі ведеться постійний діалог з українським урядом про антикорупційні заходи. При цьому посадовець наголосив, що "Україна може більше" у контексті боротьби з корупцією та запровадження нових реформ.

Про це речник Держдепу повідомив на брифінгу.

Україна "може більше" у боротьбі з корупцією

Міллер підкреслив, що Вашингтон давно працює над покращенням в Україні ситуації з корупцією, тобто її викорінення з суспільства. Американські посадовці ведуть діалог з урядом України про запровадження необхідних антикорупційних заходів.

При цьому речник зауважив, що протягом останніх років, українська влада вже вжила деякі заходи для протидії корупції.

"Ми думаємо, що ми можемо більше — що вони можуть зробити, і ми ведемо з ними постійний діалог на цю тему", — зазначив Міллер.

Нагадаємо, співробітники СБУ у Києві викрили корупціонера Міноборони на незаконному збагаченні. Посадовець купив і переоформив на цивільну дружину нерухомість та елітний автопарк, загальна вартість майна становить 14 млн грн.

Додамо, керівник САП Олександр Клименко та директор НАБУ Семен Кривонос назвали кількість викритих топкорупціонерів у 2023 році. Протягом минулого року вдалося притягнути до відповідальності низку високопосадовців.

США
війна
корупція
Україна
реформи

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