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В Госдепе США сделали заявление о борьбе с коррупцией в Украине

27 февраля 2024 07:46
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
В Госдепе США сделали заявление о борьбе с коррупцией в Украине
Спикер Госдепа США Мэтью Миллер. Фото: AP
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Представитель Государственного департамента Соединенных Штатов Америки Мэтью Миллер заявил, что сейчас ведется постоянный диалог с украинским правительством об антикоррупционных мерах. При этом чиновник подчеркнул, что "Украина может больше" в контексте борьбы с коррупцией и введения новых реформ.

Об этом пресс-секретарь Госдепа сообщил на брифинге.

Украина "может больше" в борьбе с коррупцией

Миллер подчеркнул, что Вашингтон давно работает над улучшением в Украине ситуации с коррупцией, то есть ее искоренением из общества. Американские чиновники ведут диалог с правительством Украины о введении необходимых антикоррупционных мер.

При этом представитель заявил, что в течение последних лет украинские власти уже приняли некоторые меры для противодействия коррупции.

"Мы думаем, что мы можем больше — что они могут сделать, и мы ведем с ними постоянный диалог на эту тему", — отметил Миллер.

Напомним, сотрудники СБУ в Киеве разоблачили коррупционера Минобороны на незаконном обогащении. Чиновник купил и переоформил на гражданскую жену недвижимость и элитный автопарк, общая стоимость имущества составляет 14 млн грн.

Добавим, руководитель САП Александр Клименко и директор НАБУ Семен Кривонос назвали количество разоблаченных топкоррупционеров в 2023 году. В прошлом году удалось привлечь к ответственности ряд чиновников.

США
война
коррупция
Украина
реформы

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