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У Давосі Зеленському передадуть послання від Байдена — відомі деталі

16 січня 2024 11:28
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
У Давосі Зеленському передадуть послання від Байдена — відомі деталі
Джо Байден і Володимир Зеленський. Фото: ОП
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

На полях Всесвітнього економічного форуму в Давосі радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван передасть українському президенту Володимиру Зеленському послання від лідера США Джо Байдена. Це стосуватиметься війни в Україні, Америка хоче, щоб ЗСУ тримали оборону, а не йшли в наступ.

Про це повідомляє Bloomberg.

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Агентство дізналось, що Салліван передасть Зеленському послання від Байдена. Відомо, що Білий дім вимагає, аби Київ тримав оборону від атак Росії, а не йшов в наступ.

"Зеленський розуміє, чому це має сенс, хоча він не хоче це чути чи говорити про це публічно. Тож він повинен відповісти Байдену і нагадати Конгресу США, що Україна може грати в належній обороні, лише якщо Америка та їхні союзники гарантують, що у неї є необхідні засоби", — пише Bloomberg. 

Україна на форумі в Давосі

Відомо, що сьогодні, на другий день проведення Всесвітнього економічного форуму в Давосі, перед його учасниками виступить Президент України Володимир Зеленський. Окрім того, планується почати підготовку до зустрічі щодо реалізації української Формули миру.

Станом на зараз глава держави вже зустрівся з Генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом. Вони обговорили ситуацію на полі бою. Президент розповів про масовані російські обстріли українських міст, які мали місце останні тижні. Глава держави наголосив на важливості подальшого посилення української системи протиповітряної оборони.

Нагадаємо, що у Давосі, Швейцарія, 15 січня розпочався Всесвітній економічний форум. Вчора була відкрита дискусійна панель Український Дім. Серед присутніх була посол України у США Оксана Маркарова, а також заступник керівника Офісу Президента України Ростислав Шурма.

Додамо, що у Давосі Швейцарія та Україна погодили спільне прескомюніке. Сталося це 15 січня за результатами консультацій між співголовами четвертої зустрічі радників із питань національної безпеки та зовнішньої політики. 

Володимир Зеленський
Джо Байден
переговори
Давос
війна в Україні

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