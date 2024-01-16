В Давосе Зеленскому передадут послание от Байдена — известные детали

Джо Байден и Владимир Зеленский. Фото: ОП

На полях Всемирного экономического форума в Давосе советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан передаст украинскому президенту Владимиру Зеленскому послание от лидера США Джо Байдена. Это касается войны в Украине, Америка хочет, чтобы ВСУ держали оборону, а не шли в наступление.

Об этом сообщает Bloomberg.

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Агентство узнало, что Салливан передаст Зеленскому послание от Байдена. Известно, что Белый дом требует, чтобы Киев держал оборону от атак России, а не шел в наступление.

"Зеленский понимает, почему это имеет смысл, хотя он не хочет это слышать или говорить об этом публично. Поэтому он должен ответить Байдену и напомнить Конгрессу США, что Украина может играть в должной обороне только если Америка и их союзники гарантируют, что у нее есть необходимые средства", — пишет Bloomberg.

Украина на форуме в Давосе

Известно, что сегодня, во второй день проведения Всемирного экономического форума в Давосе, перед его участниками выступит Президент Украины Владимир Зеленский. Кроме того, планируется начать подготовку к встрече по реализации украинской Формулы мира.

По состоянию на сегодня, глава государства уже встретился с Генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Они обсудили ситуацию в поле боя. Президент рассказал о массированных российских обстрелах украинских городов, которые имели место последние недели. Глава государства отметил важность дальнейшего усиления украинской системы противовоздушной обороны.

Напомним, что в Давосе, Швейцария, 15 января начался Всемирный экономический форум. Вчера открыта дискуссионная панель Украинский Дом. Среди собравшихся была посол Украины в США Оксана Маркарова, а также заместитель руководителя Офиса Президента Украины Ростислав Шурма.

Добавим, что в Давосе Швейцария и Украина согласовали совместное прескомюнике. Произошло это 15 января по результатам консультаций между сопредседателями четвертой встречи советников по национальной безопасности и внешней политике.