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У Давосі представник ОП запропонував новий варіант використання конфіскованих активів РФ

15 січня 2024 23:10
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
У Давосі представник ОП запропонував новий варіант використання конфіскованих активів РФ
Заступник голови Офісу Президента України Ростислав Шурма. Фото: скриншот
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

В Офісі Президента розповіли про новий варіант витрати конфіскованих активів Росії. Їх пропонують використати як трастове страхування приватних міжнародних інвестицій.

Про це на Давоському форумі повідомив заступник голови Офісу Президента України Ростислав Шурма, передає кореспондент Новини.LIVE.

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"Я думаю, що ми побачили абсолютно важливі інструменти для запуску всіх цих проєктів та інструмент для забезпечення військового ризику", — сказав він.

За словами Шурми, кошти Україні потрібні вже зараз, тому й розробляються альтернативні механізми.

"Я справді сподіваюся, що це одна конкретна угода, над якою всі зараз працюють, і вона буде реалізована протягом наступних кількох тижнів або максимум місяця, що було б справді великим, багатомільйонним стартапом для цього та відновлення України", — наголосив заступник голови ОП. 

Нагадаємо, що стало відомо, як минув перший день дискусійної панелі "Український Дім" у Давосі. Водночас посол України в США Оксана Маркарова назвала найголовнішим викликом для України отримання фінансової та військової допомоги від іноземних партнерів.

Також спеціальна представниця США з економічного відновлення України Пенні Пріцкер під час дискусійної панелі "Український Дім" заявила, що її країна віддана нашій державі. За її словами, американський народ поруч з Україною.

Офіс президента
гроші
Україна
давос2024

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