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В Давосе представитель ОП предложил новый вариант использования конфискованных активов РФ

15 января 2024 23:10
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
В Давосе представитель ОП предложил новый вариант использования конфискованных активов РФ
Заместитель главы Офиса Президента Украины Ростислав Шурма. Фото: скриншот
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

В Офисе Президента рассказали о новом варианте использования конфискованных активов России. Их предлагают использовать в качестве трастового страхования частных международных инвестиций.

Об этом на Давосском форуме сообщил заместитель главы Офиса Президента Украины Ростислав Шурма, передает корреспондент Новини.LIVE.

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"Я думаю, что мы увидели абсолютно важные инструменты для запуска всех этих проектов и инструмента для обеспечения военного риска", — сказал он.

По словам Шурмы, средства Украине нужны уже сейчас, поэтому разрабатываются альтернативные механизмы.

"Я действительно надеюсь, что это одно конкретное соглашение, над которым все сейчас работают, и оно будет реализовано в течение следующих нескольких недель или максимум месяца, что было бы действительно большим, многомиллионным стартапом для этого и восстановления Украины", — подчеркнул замглавы ОП.

Напомним, что стало известно, как прошел первый день дискуссионной панели "Украинский Дом" в Давосе. В то же время посол Украины в США Оксана Маркарова назвала самым главным вызовом для Украины получение финансовой и военной помощи от иностранных партнеров.

Также специальная представительница США по экономическому восстановлению Украины Пенни Прицкер во время дискуссионной панели "Украинский Дом" заявила, что ее страна предана нашему государству. По ее словам, американский народ рядом с Украиной.

Офис президента
деньги
Украина
давос2024

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