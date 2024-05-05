У Бога на плечі шеврон з українським прапором, — Зеленський привітав українців з Великоднем

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський привітав громадян з Великоднем. Він наголосив, що у Бога на плечі шеврон з українським прапором.

Привітання Володимира Зеленського опублікували на YouTube-каналі Офісу Президента у неділю, 5 травня.

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Привітання Зеленського з Великоднем

Глава держави наголосив, що Великдень символізує звільнення душі людини від рабства зла й темряви. Перемогу добра й справедливості, перемогу життя над смертю.

"За все це ми боремось 802 дні поспіль. 802 дні, коли воля протистоїть мороку, доблесть протидіє терору. 802 дні нашого спротиву, які можна описати словами з Євангелія від Іоанна: "А Світло у темряві світить, і темрява не обгорнула його…", — зазначив Зеленський.

За його словами, ці ж слова присвячені одній із виставок Софійського собору, де він перебував. Зеленський зазначив, що вона та інші роботи різних українських митців разом несуть у собі глибокий сенс. Це ікони на ящиках від боєприпасів. Просочені димом нашої землі й духом нашого народу. Символи великих випробувань і великої сили, яка допомагає нам їх долати.

"Кожна з цих ікон – немов божественний прояв. Доказ того, що небо з нами. Відповідь на питання, чому українці вистояли. Бо у найважчих обставинах і в найтемніші часи ми здатні народжувати світло. На обпалених вогнем і горем дошках, зі змучених стражданнями українських міст і сіл. Поєднуючи, на перший погляд, несумісне: війну й Господа. Перемагаючи зло вірою. Перемагаючи біду надією", — каже український лідер.

Глава держави зазначив, що вдившись у ці ікони, можна зрозуміти почуття всього нашого народу. Дзеркало, яке відображає нашу дійсність у часи війни. І вже пройдений шлях, і цей Великдень, і все наше сьогодення. Саме такий вигляд сьогодні мають наші обереги. За словами Зеленського, саме так сьогодні ми відчуваємо Бога, який захищає нас руками наших воїнів. Саме так українці бачать заступництво небесних сил, втілене в Силах безпеки й оборони України.

"Біблія вчить нас любові до ближнього. А сьогодення показало нам справжнє значення цього слова. Коли навіть за сотні кілометрів одне від одного ми підтримуємо й допомагаємо одне одному. Захищаємо одне одного. Молимось одне за одного. Коли всі ми стали одне одному ближчими, одне одному ближніми. А колишній сусід, що постійно набивався нам у брати, для нас далекий на віки. Він порушив всі заповіді, зажадав наш дім, прийшов нас убивати. Світ бачить це. Бог знає це. І ми віримо: у Бога на плечі — шеврон з українським прапором. Тож із таким союзником життя точно переможе смерть", — наголосив Президент України.

Зеленський зазначив, долаючи спільний шлях, відчуваючи спільний біль, усіх нас об’єднує сьогодні одна спільна молитва.

"Сьогодні наша молитва — за всіх українців, які чекають цього світанку й неодмінно побачать його. Дочекаються миру, правди й Бога, який повернеться на випалену землю. Всіяну шрамами у вигляді воронок і траншей. Повернеться тишею, спокоєм, квітами замість мін на полях. Повернеться дитячим сміхом замість реву повітряної тривоги. Світло, яке повернеться на всю нашу Господом дану землю, на всі території, які чортами тимчасово окуповані", — зазначив глава держави.

За його словами, ні ординська навала, ні нацистська окупація, ні російський терор не зможуть стерти українців із лиця Землі.

"Нехай небеса зміцнюють нашу волю в битві проти неволі. Дадуть мужність для нових здобутків і мудрість, аби цінувати все, що вже здобули. Силу, щоб зберегти єдність. Єдність, щоб примножити силу. Нехай усім, хто віддав життя за Україну, Бог подарує вічний спокій їхнім душам і вічний мир їхнім нащадкам. Усім нашим дітям та онукам, усім нашим майбутнім поколінням. Які мають святе право знати, що таке мирний Великдень у мирній Україні", — додав Зеленський.

Нагадаємо, головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський, начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов та інші командувачі військ привітали українців з Великоднем.

Також 4 квітня в Єрусалимі в Храмі Гробу Господнього зійшов Благодатний вогонь. Ця подія є символом Воскресіння Ісуса Христа.