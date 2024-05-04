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В Єрусалимі зійшов Благодатний вогонь

4 травня 2024 14:26
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
В Єрусалимі зійшов Благодатний вогонь
Віряни з Благодатним вогнем. Фото: скриншот з відео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

В Єрусалимі в Храмі Гробу Господнього в суботу, 4 квітня, зійшов Благодатний вогонь. Ця подія є символом Воскресіння Ісуса Христа.

Відеотрансляцію події можна переглянути на Youtube-каналі УПЦ Буковини.

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Благодатний вогонь 

Зазначимо, що церемонія сходження Благодатного вогню щороку відбувається у день напередодні Великодня у Кувуклії Храбу Гробу Господнього, що становить собою мармурову печеру, де був похований Ісус Христос. Така подія притаманна православним християнам.

Патріарх Єрусалимський та архімандрит Вірменської апостольської церкви лише у підрясниках заходять до Кувуклії, аби показати, що до печери не можна пронести яке-небудь джерело вогню.

Благодатний вогонь 2024
Віряни під час сходження Благодатного вогню. Фото: EPA

Через деякий час патріарх виходить із печери вже із запаленими свічками, що для вірян свідчить виходу з Гробу "Світу істинного". Після цього Благодатний вогонь розвозять по усьому світу. 

Як йдеться у біблійних переказах, вперше сходження відбулося до Апостола Петра — він побачив яскраве світло, що сяяло по всій печері. 

Раніше ми писали, що у 2024 році вартість великоднього кошика з традиційними продуктами зросла порівняно з попереднім роком.

Також Новини.LIVE розповіли, що категорично не можна робити на Великдень та як привабити щастя у це світле свято. 

Ізраїль
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