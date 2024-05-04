В Єрусалимі зійшов Благодатний вогонь
В Єрусалимі в Храмі Гробу Господнього в суботу, 4 квітня, зійшов Благодатний вогонь. Ця подія є символом Воскресіння Ісуса Христа.
Відеотрансляцію події можна переглянути на Youtube-каналі УПЦ Буковини.
Благодатний вогонь
Зазначимо, що церемонія сходження Благодатного вогню щороку відбувається у день напередодні Великодня у Кувуклії Храбу Гробу Господнього, що становить собою мармурову печеру, де був похований Ісус Христос. Така подія притаманна православним християнам.
Патріарх Єрусалимський та архімандрит Вірменської апостольської церкви лише у підрясниках заходять до Кувуклії, аби показати, що до печери не можна пронести яке-небудь джерело вогню.
Через деякий час патріарх виходить із печери вже із запаленими свічками, що для вірян свідчить виходу з Гробу "Світу істинного". Після цього Благодатний вогонь розвозять по усьому світу.
Як йдеться у біблійних переказах, вперше сходження відбулося до Апостола Петра — він побачив яскраве світло, що сяяло по всій печері.
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