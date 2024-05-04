В Иерусалиме взошел Благодатный огонь

Верующие с Благодатным огнем. Фото: скриншот с видео

В Иерусалиме в Храме Гроба Господня в субботу, 4 апреля, сошел Благодатный огонь. Это событие — символ Воскресения Иисуса Христа.

Видеотрансляцию события можно посмотреть на Youtube-канале УПЦ Буковины.

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Благодатный огонь

Отметим, что церемония восхождения Благодатного огня ежегодно проходит за день до Пасхи в Кувуклии Храба Гроба Господня, которая представляет собой мраморную пещеру, где был похоронен Иисус Христос. Такое событие присуще православным христианам.

Патриарх Иерусалимский и архимандрит Армянской апостольской церкви в одних подрясниках заходят в Кувуклию, чтобы показать, что в пещеру нельзя пронести какой-нибудь источник огня.

Верующие во время восхождения Благодатного огня. Фото: EPA

Через некоторое время патриарх выходит из пещеры уже с зажженными свечами, что для верующих свидетельствует выхода из Гроба "Мира истинного". После этого Благодатный огонь развозят по всему миру.

Как говорится в библейских преданиях, впервые восхождение произошло до Апостола Петра — он увидел яркий свет, сияющий по всей пещере.

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