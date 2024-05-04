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Зеленський попросив українців бути максимально уважними на Великодні свята

4 травня 2024 22:53
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена
Володимир Зеленський закликав українців бути максимально обережними на Великдень через можливі обстріли Росії
Президент України Володимир Зеленський. Фото: president.gov.ua
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена

Під час традиційного вечірнього відеозвернення до народу України президент Зеленський закликав громадян бути максимально уважними на Великодні свята, оскільки російські обстріли не припиняються. 

Звернення Володимира Зеленського опубліковали ввечері, 4 травня, на офіційному сайті глави держави. 

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Спочатку президент подякував за роботу усім захисникам неба, які за добу знищили 13-ть ворожих дронів. І підкреслив, що для російських терористів нема нічого святого: вони продовжуть атакувати Україну напередодні Великодня. 

"Російське зло навіть напередодні Великодня не зменшує свого прагнення нести руїни. І лише від нас із вами — від усіх нас та від усіх, хто дійсно допомагає Україні, — залежить, де саме зупиняться ці руїни та коли програє окупант. Важливо цими днями бути максимально уважними", — наголосив Володимир Зеленський.

Також у вечірньому зверненні Президент України Володимир Зеленський заявив про незмінність планів проведення Глобального саміту миру, незважаючи на виклики та перешкоди. 

Раніше ми повідомляли, що Президента України Володимира Зеленського оголосили в розшук в Росії. 

Володимир Зеленський
війна
російські війська
обстріли
Великдень
небезпека

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