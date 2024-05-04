Володимир Зеленський закликав українців бути максимально обережними на Великдень через можливі обстріли Росії

Зеленський попросив українців бути максимально уважними на Великодні свята
Під час традиційного вечірнього відеозвернення до народу України президент Зеленський закликав громадян бути максимально уважними на Великодні свята, оскільки російські обстріли не припиняються.
Звернення Володимира Зеленського опубліковали ввечері, 4 травня, на офіційному сайті глави держави.
Росія може атакувати Україну на Великодні свята
Спочатку президент подякував за роботу усім захисникам неба, які за добу знищили 13-ть ворожих дронів. І підкреслив, що для російських терористів нема нічого святого: вони продовжуть атакувати Україну напередодні Великодня.
"Російське зло навіть напередодні Великодня не зменшує свого прагнення нести руїни. І лише від нас із вами — від усіх нас та від усіх, хто дійсно допомагає Україні, — залежить, де саме зупиняться ці руїни та коли програє окупант. Важливо цими днями бути максимально уважними", — наголосив Володимир Зеленський.
Також у вечірньому зверненні Президент України Володимир Зеленський заявив про незмінність планів проведення Глобального саміту миру, незважаючи на виклики та перешкоди.
Раніше ми повідомляли, що Президента України Володимира Зеленського оголосили в розшук в Росії.
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