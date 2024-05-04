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Зеленский попросил украинцев быть максимально внимательными на Пасхальные праздники

4 мая 2024 22:53
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена
Владимир Зеленский призвал украинцев быть максимально осторожными на Пасху из-за возможных обстрелов России
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: president.gov.ua
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена

Во время традиционного вечернего видеообращения к народу Украины президент Зеленский призвал граждан быть максимально внимательными на Пасхальные праздники, поскольку российские обстрелы не прекращаются.

Обращение Владимира Зеленского было опубликовано вечером, 4 мая, на официальном сайте главы государства.

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Сначала президент поблагодарил за работу всех защитников неба, которые за сутки уничтожили 13 вражеских дронов. И подчеркнул, что для российских террористов нет ничего святого: они продолжат атаковать Украину в канун Пасхи.

"Русское зло даже накануне Пасхи не уменьшает своего стремления нести руины. И только от нас с вами — от всех нас и от всех, кто действительно помогает Украине, — зависит, где остановятся эти руины и когда проигрывает оккупант. Важно на днях быть максимально внимательными", — подчеркнул Владимир Зеленский.

Также в вечернем обращении Президент Украины Владимир Зеленский заявил о неизменности планов проведения Глобального саммита мира, несмотря на вызовы и препятствия.

Ранее сообщалось, что Президента Украины Владимира Зеленского объявили в розыск в России.

Владимир Зеленский
война
российские войска
обстрелы
Пасха
опасность

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