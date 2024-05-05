Сирський, Буданов та інші командувачі військ привітали українців з Великоднем

Начальник ГУР МО Кирило Буданов. Фото: "Українська правда"

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський, начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов та інші командувачі військ привітали українців з Великоднем. Цього року свято відзначають у неділю, 5 травня.

Свої привітання вони опублікували у Telegram.

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Привітання від Сирського

Дорогі побратими і посестри!

Допис Сирського. Фото: t.me/osirskiy

У цей радісний, світлий день вітаю Вас із найбільшим християнським святом — Воскресінням Христовим!

Хочу насамперед привітати зі святом Воскресіння Христового всіх українських військовослужбовців, які нині не можуть розділити радість цього святкового дня зі своєю родиною, бо нині вони воюють з ворогом на передовій. Особливі мої слова подяки та підтримки українським захисникам і захисницям, які у цей святковий день бережуть спокій всієї України.

Цього дня бажаю усім українським воїнам міцного здоров'я, стійкості, сили та мужності. Нехай Воскреслий Господь, який переміг смерть, дає нам сили для перемоги над ворогом та утверджує нас у боротьбі добра над злом!

Як би нам не було важко, але ми знаємо, що після найтемнішої ночі — приходить день. Ми знаємо, що після Христових страждань і смерті буде Воскресіння Христове! Ми знаємо, що після цієї підступної кровожерливої російської агресії настане наша Українська Перемога!

Дорогі співвітчизники!

Коли цього святкового дня ви прийдете до храмів, згадайте у своїх молитвах кожного українського воїна, який у ці хвилини ціною свого здоров’я і життя відбиває атаки російських загарбників і зберігає ваш спокій.

Цього дня згадайте про кожного, хто зараз на бойовому чергуванні і подякуйте їм за захист України.

Не забувайте і запросіть за родинний великодній стіл кожного українського ветерана — захисника і захисницю, які втратили своє здоров’я у боротьбі з російськими окупантами. Не залишайте їх самотніми, не залишайте їх забутими. Пам’ятайте про їх героїзм та мужність!

Закликаю не забувати кожного українського героя, який у боротьбі за свободу і незалежність України віддав найцінніше — своє життя! Пам’ятайте їх у своїх великодніх молитвах, бо саме завдяки їм — ми можемо святкувати Великдень у незалежній Україні. Вічна слава і вічна пам’ять!

Воскреслий Христос — переможець поруч з українським народом!

Христос Воскрес!

Воістину Воскрес!

Допис Сирського. Фото: скриншот

Допис Сирського. Фото: скриншот

Як привітав Буданов

Шановні колеги, бойові побратими!

Допис Буданова. Фото: t.me/ChiefUkrDIU

Щиро вітаю вас із найвеличнішим святом усіх християн — Великоднем!

У день Воскресіння Господнього світ радіє перемозі життя над смертю, добра над злом. Це утверджує віру, яка надихає, зміцнює та єднає всіх українців. Із нею сьогодні ми долаємо найважчі труднощі, адже агресивна політика Росії щодо України залишається незмінною.

Обороняючи рідну землю від московського лиха, ми використовуємо не лише зброю, а й свій розум і досвід. Діємо несподівано та влучно, щоб у потрібний момент завдати окупантам вирішального нищівного удару. Ми вистоїмо, переможемо, відбудуємо й відновимо нашу державу!

Тож нехай у ці великодні дні в тилу і на передовій, у домівках і окопах панує дух свята, а сила молитов і Благодатного вогню береже Україну та надає нам наснаги, оптимізму й сил для Перемоги.

Допис Буданова. Фото: скриншот

Привітання командувача Сухопутних військ ЗСУ Олександра Павлюка

Христос Воскрес! Воістину Воскрес!

Допис Павлюка. Фото: t.me/Pavliuk_KSV

Нині наш незламний народ відзначає світле свято Великодня. Мільйони громадян мають можливість почути церковні дзвони наших, українських церков. Миряни – завершити Великий піст. Діти – насолоджуватися весняним теплом та безтурботністю.

Великий день, що нагадує нам про неминучість перемоги добра над злом, а світла – над темрявою.

Третій рік Свято Воскресіння Христового Україна відзначає в умовах відбиття широкомасштабної російської агресії. Сотні тисяч громадян, які взяли до рук зброю і стали на захист нашої держави, зустрічають цей день далеко від своїх родин. Замість великодніх дзвонів — чують свист куль та розриви ворожих снарядів.

Пам’ятаймо, що свято є можливим завдяки подвигу, що кожної миті здійснюють наші воїни.

Мужні українці, побратими та посестри, рідні та близькі наших воїнів! Вітаю вас з Великоднем! Бажаю кожному та кожній незламності духу, сили й стійкості в боротьбі зі злом, наближення української Перемоги!

Бережімо любов в нашому домі, будьмо в єдності один з одним!

Із Воскресінням Господнім!

Допис Павлюка. Фото: скриншот

Привітання від командувача Національної гвардії України Олександра Півненка

Шановні гвардійці, вітаю Вас та Ваші родини з Великоднем!

Допис Півненка. Фото: t.me/ngu_war_for_peace

Непохитна підтримка близьких і наша віра завжди зміцнюють наш дух і дають сили вистояти у найважчі часи.

У цей день ми повертаємося до фундаментальних цінностей, за які невтомно борються наші воїни, до яких прагнуть українці — мир, перемога життя над смертю, добра над злом.

Маючи нагоду, хочу висловити щиру подяку кожному захиснику, який самовіддано захищає нашу державу, кожному, хто виконує завдання на службі, забезпечуючи спокій і безпеку у містах, боронить країну на передовій, знаходиться на навчаннях, проходить лікування та реабілітацію! Побажати віри й сил усім, хто чекає свого звільнення з полону, їхнім рідним та близькими.

Ми пам'ятаємо також про тих, хто віддав життя, захищаючи нашу країну, наш спокій, наші традиції. Їхня мужність і відданість ніколи не будуть забуті.

Вітаючи наших побратимів та співгромадян, хочу в черговий раз згадати про важливість сили єдності, взаємодопомоги і підтримки. Вони зміцнюють нас на шляху до перемоги і миру в нашій країні.

З Великоднем усіх вірян, хто сьогодні святкує Воскресіння Христа! Христос воскрес!

Допис Півненка. Фото: скриншот

Нагадаємо, 4 квітня в Єрусалимі в Храмі Гробу Господнього зійшов Благодатний вогонь. Ця подія є символом Воскресіння Ісуса Христа.

Також львівські десантники розмалювали писанки під Бахмутом. Вони передадуть їх у рідне місто в гарнізонний храм Петра і Павла.