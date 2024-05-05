Сырский, Буданов и другие командующие войсками поздравили украинцев с Пасхой

Начальник ГУР МО Кирилл Буданов. Фото: "Украинская правда"

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский, начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов и другие командующие войсками поздравили украинцев с Пасхой. В этом году праздник отмечают в воскресенье, 5 мая.

Свои поздравления они опубликовали в Telegram.

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Поздравление от Сырского

Дорогие собратья и сестры!

Пост Сырского. Фото: t.me/osirskiy

В этот радостный, светлый день поздравляю Вас с самым большим христианским праздником — Воскресением Христовым!

Хочу прежде всего поздравить с праздником Воскресения Христова всех украинских военнослужащих, которые сейчас не могут разделить радость этого праздничного дня со своей семьей, потому что сейчас они воюют с врагом на передовой. Особые мои слова благодарности и поддержки украинским защитникам и защитницам, которые в этот праздничный день берегут покой всей Украины.

В этот день желаю всем украинским воинам крепкого здоровья, стойкости, силы и мужества. Пусть Воскресший Господь, победивший смерть, дает нам силы для победы над врагом и утверждает нас в борьбе добра над злом!

Как бы нам ни было трудно, но мы знаем, что после самой темной ночи — приходит день. Мы знаем, что после Христовых страданий и смерти будет Воскресение Христово! Мы знаем, что после этой коварной кровожадной российской агрессии наступит наша Украинская Победа!

Дорогие соотечественники!

Когда в этот праздничный день вы придете в храмы, вспомните в своих молитвах каждого украинского воина, который в эти минуты ценой своего здоровья и жизни отражает атаки российских захватчиков и сохраняет ваш покой.

В этот день вспомните о каждом, кто сейчас на боевом дежурстве и поблагодарите их за защиту Украины.

Не забывайте и пригласите за семейный пасхальный стол каждого украинского ветерана — защитника и защитницу, которые потеряли свое здоровье в борьбе с российскими оккупантами. Не оставляйте их одинокими, не оставляйте их забытыми. Помните об их героизме и мужестве!

Призываю не забывать каждого украинского героя, который в борьбе за свободу и независимость Украины отдал самое ценное — свою жизнь! Помните их в своих пасхальных молитвах, потому что именно благодаря им — мы можем праздновать Пасху в независимой Украине. Вечная слава и вечная память!

Воскресший Христос — победитель рядом с украинским народом!

Христос Воскрес!

Воистину Воскрес!

Пост Сырского. Фото: скриншот

Пост Сырского. Фото: скриншот

Как поздравил Буданов

Уважаемые коллеги, боевые собратья!

Пост Буданова. Фото: t.me/ChiefUkrDIU

Поздравляю вас с величайшим праздником всех христиан — Пасхой!

В день Воскресения Господня мир радуется победе жизни над смертью, добра над злом. Это утверждает веру, которая вдохновляет, укрепляет и объединяет всех украинцев. С ней сегодня мы преодолеваем самые трудные трудности, ведь агрессивная политика России в отношении Украины остается неизменной.

Защищая родную землю от московского бедствия, мы используем не только оружие, но и свой ум и опыт. Действуем неожиданно и точно, чтобы в нужный момент нанести оккупантам решающий сокрушительный удар. Мы выстоим, победим, отстроим и восстановим наше государство!

Пусть в эти пасхальные дни в тылу и на передовой, в домах и окопах царит дух праздника, а сила молитв и Благодатного огня бережет Украину и придает нам сил, оптимизма и сил для Победы.

Пост Буданова. Фото: скриншот

Поздравление командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Павлюка

Христос Воскрес! Воистину Воскрес!

Пост Павлюка. Фото: t.me/Pavliuk_KSV

Сейчас наш несокрушимый народ отмечает светлый праздник Пасхи. Миллионы граждан имеют возможность услышать церковные колокола наших, украинских церквей. Миряне — завершить Великий пост. Дети — наслаждаться весенним теплом и беззаботностью.

Великий день, напоминающий нам о неизбежности победы добра над злом, а света — над тьмой.

Третий год Праздник Воскресения Христова Украина отмечает в условиях отражения широкомасштабной российской агрессии. Сотни тысяч граждан, которые взяли в руки оружие и стали на защиту нашего государства, встречают этот день вдали от своих семей. Вместо пасхальных колоколов — слышат свист пуль и разрывы вражеских снарядов.

Помните, что праздник возможен благодаря подвигу, что каждый момент совершают наши воины.

Мужественные украинцы, собратья и сестры, родные и близкие наших воинов! Поздравляю вас с Пасхой! Желаю каждому и каждой несокрушимости духа, силы и стойкости в борьбе со злом, приближения украинской Победы!

Берегите любовь в нашем доме, будьте в единстве друг с другом!

С Воскресением Господним!

Пост Павлюка. Фото: скриншот

Поздравление от командующего Национальной гвардией Украины Александра Пивненко

Уважаемые гвардейцы, поздравляю Вас и Ваши семьи с Пасхой!

Пост Пивненко. Фото: t.me/ngu_war_for_peace

Непоколебимая поддержка близких и наша вера всегда укрепляют наш дух и дают силы выстоять в самые трудные времена.

В этот день мы возвращаемся к фундаментальным ценностям, за которые неутомимо борются наши воины, к которым стремятся украинцы — мир, победа жизни над смертью, добра над злом.

Имея возможность, хочу выразить искреннюю благодарность каждому защитнику, который самоотверженно защищает наше государство, каждому, кто выполняет задачи на службе, обеспечивая спокойствие и безопасность в городах, защищает страну на передовой, находится на учениях, проходит лечение и реабилитацию! Пожелать веры и сил всем, кто ждет своего освобождения из плена, их родным и близкими.

Мы помним также о тех, кто отдал жизнь, защищая нашу страну, наш покой, наши традиции. Их мужество и преданность никогда не будут забыты.

Поздравляя наших побратимов и сограждан, хочу в очередной раз вспомнить о важности силы единства, взаимопомощи и поддержки. Они укрепляют нас на пути к победе и миру в нашей стране.

С Пасхой всех верующих, кто сегодня празднует Воскресение Христа! Христос воскрес!

Пост Пивненко. Фото: скриншот

Напомним, 4 апреля в Иерусалиме в Храме Гроба Господня сошел Благодатный огонь. Это событие — символ Воскресения Иисуса Христа.

Также львовские десантники разрисовали писанки под Бахмутом. Они передадут его в родной город в гарнизонный храм Петра и Павла.