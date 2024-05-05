Сырский, Буданов и другие командующие войсками поздравили украинцев с Пасхой
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский, начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов и другие командующие войсками поздравили украинцев с Пасхой. В этом году праздник отмечают в воскресенье, 5 мая.
Свои поздравления они опубликовали в Telegram.
Поздравление от Сырского
Дорогие собратья и сестры!
В этот радостный, светлый день поздравляю Вас с самым большим христианским праздником — Воскресением Христовым!
Хочу прежде всего поздравить с праздником Воскресения Христова всех украинских военнослужащих, которые сейчас не могут разделить радость этого праздничного дня со своей семьей, потому что сейчас они воюют с врагом на передовой. Особые мои слова благодарности и поддержки украинским защитникам и защитницам, которые в этот праздничный день берегут покой всей Украины.
В этот день желаю всем украинским воинам крепкого здоровья, стойкости, силы и мужества. Пусть Воскресший Господь, победивший смерть, дает нам силы для победы над врагом и утверждает нас в борьбе добра над злом!
Как бы нам ни было трудно, но мы знаем, что после самой темной ночи — приходит день. Мы знаем, что после Христовых страданий и смерти будет Воскресение Христово! Мы знаем, что после этой коварной кровожадной российской агрессии наступит наша Украинская Победа!
Дорогие соотечественники!
Когда в этот праздничный день вы придете в храмы, вспомните в своих молитвах каждого украинского воина, который в эти минуты ценой своего здоровья и жизни отражает атаки российских захватчиков и сохраняет ваш покой.
В этот день вспомните о каждом, кто сейчас на боевом дежурстве и поблагодарите их за защиту Украины.
Не забывайте и пригласите за семейный пасхальный стол каждого украинского ветерана — защитника и защитницу, которые потеряли свое здоровье в борьбе с российскими оккупантами. Не оставляйте их одинокими, не оставляйте их забытыми. Помните об их героизме и мужестве!
Призываю не забывать каждого украинского героя, который в борьбе за свободу и независимость Украины отдал самое ценное — свою жизнь! Помните их в своих пасхальных молитвах, потому что именно благодаря им — мы можем праздновать Пасху в независимой Украине. Вечная слава и вечная память!
Воскресший Христос — победитель рядом с украинским народом!
Христос Воскрес!
Воистину Воскрес!
Как поздравил Буданов
Уважаемые коллеги, боевые собратья!
Поздравляю вас с величайшим праздником всех христиан — Пасхой!
В день Воскресения Господня мир радуется победе жизни над смертью, добра над злом. Это утверждает веру, которая вдохновляет, укрепляет и объединяет всех украинцев. С ней сегодня мы преодолеваем самые трудные трудности, ведь агрессивная политика России в отношении Украины остается неизменной.
Защищая родную землю от московского бедствия, мы используем не только оружие, но и свой ум и опыт. Действуем неожиданно и точно, чтобы в нужный момент нанести оккупантам решающий сокрушительный удар. Мы выстоим, победим, отстроим и восстановим наше государство!
Пусть в эти пасхальные дни в тылу и на передовой, в домах и окопах царит дух праздника, а сила молитв и Благодатного огня бережет Украину и придает нам сил, оптимизма и сил для Победы.
Поздравление командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Павлюка
Христос Воскрес! Воистину Воскрес!
Сейчас наш несокрушимый народ отмечает светлый праздник Пасхи. Миллионы граждан имеют возможность услышать церковные колокола наших, украинских церквей. Миряне — завершить Великий пост. Дети — наслаждаться весенним теплом и беззаботностью.
Великий день, напоминающий нам о неизбежности победы добра над злом, а света — над тьмой.
Третий год Праздник Воскресения Христова Украина отмечает в условиях отражения широкомасштабной российской агрессии. Сотни тысяч граждан, которые взяли в руки оружие и стали на защиту нашего государства, встречают этот день вдали от своих семей. Вместо пасхальных колоколов — слышат свист пуль и разрывы вражеских снарядов.
Помните, что праздник возможен благодаря подвигу, что каждый момент совершают наши воины.
Мужественные украинцы, собратья и сестры, родные и близкие наших воинов! Поздравляю вас с Пасхой! Желаю каждому и каждой несокрушимости духа, силы и стойкости в борьбе со злом, приближения украинской Победы!
Берегите любовь в нашем доме, будьте в единстве друг с другом!
С Воскресением Господним!
Поздравление от командующего Национальной гвардией Украины Александра Пивненко
Уважаемые гвардейцы, поздравляю Вас и Ваши семьи с Пасхой!
Непоколебимая поддержка близких и наша вера всегда укрепляют наш дух и дают силы выстоять в самые трудные времена.
В этот день мы возвращаемся к фундаментальным ценностям, за которые неутомимо борются наши воины, к которым стремятся украинцы — мир, победа жизни над смертью, добра над злом.
Имея возможность, хочу выразить искреннюю благодарность каждому защитнику, который самоотверженно защищает наше государство, каждому, кто выполняет задачи на службе, обеспечивая спокойствие и безопасность в городах, защищает страну на передовой, находится на учениях, проходит лечение и реабилитацию! Пожелать веры и сил всем, кто ждет своего освобождения из плена, их родным и близкими.
Мы помним также о тех, кто отдал жизнь, защищая нашу страну, наш покой, наши традиции. Их мужество и преданность никогда не будут забыты.
Поздравляя наших побратимов и сограждан, хочу в очередной раз вспомнить о важности силы единства, взаимопомощи и поддержки. Они укрепляют нас на пути к победе и миру в нашей стране.
С Пасхой всех верующих, кто сегодня празднует Воскресение Христа! Христос воскрес!
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