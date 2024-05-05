У Бога на плече шеврон с украинским флагом, — Зеленский поздравил украинцев с Пасхой

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил граждан с Пасхой. Он подчеркнул, что у Бога на плече шеврон с украинским флагом.

Поздравление Владимира Зеленского опубликовали на YouTube-канале Офиса Президента в воскресенье, 5 мая.

Читайте также:

Поздравление Зеленского с Пасхой

Глава государства подчеркнул, что Пасха символизирует освобождение души человека от рабства зла и тьмы. Победу добра и справедливости, победу жизни над смертью.

"За все это мы боремся 802 дня подряд. 802 дня, когда воля противостоит мраку, доблесть противостоит террору. 802 дня нашего сопротивления, которые можно описать словами из Евангелия от Иоанна: "А Свет во тьме светит, и тьма не окутала его...", — отметил Зеленский.

По его словам, эти же слова посвящены одной из выставок Софийского собора, где он находился. Зеленский отметил, что она и другие работы различных украинских художников вместе несут в себе глубокий смысл. Это иконы на ящиках от боеприпасов. Пропитанные дымом нашей земли и духом нашего народа. Символы больших испытаний и большой силы, которая помогает нам их преодолевать.

"Каждая из этих икон — словно божественное проявление. Доказательство того, что небо с нами. Ответ на вопрос, почему украинцы выстояли. Потому что в самых тяжелых обстоятельствах и в самые темные времена мы способны рождать свет. На обожженных огнем и горем досках, из измученных страданиями украинских городов и сел. Соединяя, на первый взгляд, несовместимое: войну и Господа. Побеждая зло верой. Побеждая беду надеждой", — говорит украинский лидер.

Глава государства отметил, что всмотревшись в эти иконы, можно понять чувство всего нашего народа. Зеркало, отражающее нашу действительность во время войны. И уже пройден путь, и эта Пасха, и все наше настоящее. Именно так выглядят сегодня наши обереги. По словам Зеленского, именно так сегодня мы чувствуем Бога, защищающего нас руками наших воинов. Именно так украинцы видят покровительство небесных сил воплощенное в Силах безопасности и обороны Украины.

"Библия учит нас любви к ближнему. А настоящее показало нам истинное значение этого слова. Когда даже за сотни километров друг от друга мы поддерживаем и помогаем друг другу. Защищаем друг друга. Молимся друг за друга. Когда все мы стали друг другу ближе, друг другу ближе. А бывший сосед, который постоянно набивался нам в братья, для нас далек на века. Он нарушил все заповеди, потребовал наш дом, пришел нас убивать. Мир видит это. Бог знает это. И мы верим: у Бога на плече — шеврон с украинским флагом. Поэтому с таким союзником жизнь точно победит смерть", — подчеркнул Президент Украины.

Зеленский отметил, преодолевая общий путь, чувствуя общую боль, всех нас объединяет сегодня одна общая молитва.

"Сегодня наша молитва — за всех украинцев, которые ждут этого рассвета и непременно увидят его. Дождутся мира, правды и Бога, который вернется на выжженную землю. Усеянную шрамами в виде воронок и траншей. Вернется тишиной, покоем, цветами вместо мин на полях. Вернется детским смехом вместо рева воздушной тревоги. Свет, который вернется на всю нашу Господом данную землю, на все территории, которые чертями временно оккупированы", — отметил глава государства.

По его словам, ни ордынское нашествие, ни нацистская оккупация, ни российский террор не смогут стереть украинцев с лица Земли.

"Пусть небеса укрепляют нашу волю в битве против неволи. Дадут мужество для новых достижений и мудрость, чтобы ценить все, что уже получили. Силу, чтобы сохранить единство. Единство, чтобы приумножить силу. Пусть всем, кто отдал жизнь за Украину, Бог подарит вечный покой их душам и вечный мир их потомкам. Всем нашим детям и внукам, всем нашим будущим поколениям. Которые имеют святое право знать, что такое мирная Пасха в мирной Украине", — добавил Зеленский.

Напомним, главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский, начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов и другие командующие войсками поздравили украинцев с Пасхой.

Также 4 апреля в Иерусалиме в Храме Гроба Господня сошел Благодатный огонь. Это событие — символ Воскресения Иисуса Христа.