Джон Кірбі відреагував на падіння російських безпілотників в Румунії та Латвії

Координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі. Фото: REUTERS/Leah Millis

В США відреагували на інцидент з російськими безпілотниками, які порушили повітряний простір країн, що входять до блоку НАТО. Йдеться про Латвію та Румунію, де дрони з вибухівкою впали на їхніх територіях 7 вересня.

Позицію США висловив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі.

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Джон Кірбі підтвердив факт, що російські безпілотники впали на територіях Румунії та Латвії. Він заявив, що це "не нова подія" під час війни в Україні. Мовляв, уламки ракет та безпілотників вже потрапляли раніше на території сусідніх з Україною країн.

Він додав, що це лише підкреслює те, яку загрозу становить Путін для всієї Європи. За його словами, "ландшафт безпеки змінився", тому США робитимуть усе для захисту України.

"Як ви можете собі уявити, ми за цим уважно стежимо. Ми тісно співпрацюємо з нашими союзниками та партнерами щодо цього. Але це лише підкреслює небезпеку, яку зараз створила війна пана Путіна в Україні для всього європейського континенту, і той факт, що ландшафт безпеки змінився — не змінюється, не зміниться, але насправді змінився. Тому ми робимо все можливе, щоб Україна могла захистити себе", — відповів Джон Кірбі.

Нагадаємо, що 7 вересня неподалік латвійського Резекне розбився російський бойовий безпілотник, який влетів у повітряний простір Латвії з території Білорусі.

В Румунії безпілотник РФ залетів у повітряний простір 8 вересня. У румунському Міноборони заявили, що "рішуче засуджують атаки РФ на Україну".