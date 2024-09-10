Джон Кирби отреагировал на падение российских беспилотников в Румынии и Латвии

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби. Фото: REUTERS/Leah Millis

В США отреагировали на инцидент с российскими беспилотниками, нарушившими воздушное пространство стран, входящих в блок НАТО. Речь идет о Латвии и Румынии, где дроны со взрывчаткой упали на их территориях 7 сентября.

Позицию США выразил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби.

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Джон Кирби подтвердил, что российские беспилотники упали на территориях Румынии и Латвии. Он заявил, что это "не новое событие" во время войны в Украине. Мол, обломки ракет и беспилотников уже попадали раньше на территории соседних с Украиной стран.

Он добавил, что это лишь подчеркивает, какую угрозу представляет Путин для всей Европы. По его словам, "ландшафт безопасности изменился", поэтому США будут делать все для защиты Украины.

"Как вы можете представить себе, мы за этим внимательно следим. Мы тесно сотрудничаем с нашими союзниками и партнерами по этому поводу. Но это лишь подчеркивает — опасность, которую сейчас создала война господина Путина в Украине для всего европейского континента, и тот факт, что ландшафт безопасности изменился — не меняется, не изменится, но действительно изменился. Поэтому мы делаем все возможное, чтобы Украина могла защитить себя", — ответил Джон Кирби.

Напомним, что 7 сентября недалеко от латвийского Резекне разбился российский боевой беспилотник, влетевший в воздушное пространство Латвии с территории Беларуси.

В Румынии беспилотник РФ залетел в воздушное пространство 8 сентября. В румынском Минобороны заявили, что "решительно осуждают атаки РФ на Украину".