В Латвии упал российский дрон, который должен был атаковать Украину

Иранский дрон-камикадзе Shahed 136. Фото иллюстративное: DW

Российский беспилотный летательный аппарат, разбившийся в Латвии, должен был атаковать Украину. Дрон был начинен взрывчаткой и должен был причинить много вреда.

Об этом сообщило издание Sky News в понедельник, 9 сентября.

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Согласно заявлению министерства обороны Латвии, беспилотник, на выходных упавший в районе села Гайгалава, примерно в 90 км от границы с Беларусью, был начинен взрывчаткой. Вероятно, он должен был атаковать Украину.

Командующий вооруженными силами Латвии Леонидс Калныньш сказал, что это был иранский "Шахед". После обнаружения его обезвредили.

В то же время, в латвийской армии заявили, что по полученной до сих пор информации, падение дрона возле Резекне нельзя рассматривать как открытую вооруженную провокацию против Латвии, поскольку отслеживали ситуацией с помощью НАТО.