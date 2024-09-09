У Латвії впав російський дрон, який мав атакувати Україну

Іранський дрон-камікадзе Shahed 136. Фото ілюстративне: DW

Російський безпілотний літальний апарат, який розбився в Латвії, мав атакувати Україну. Дрон був начинений вибухівкою і мав завдати багато шкоди.

Про це повідомило видання Sky News у понеділок, 9 вересня.

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Згідно з заявою міністерства оборони Латвії, безпілотник, який на вихідних упав у районі села Гайгалава, приблизно за 90 км від кордону з Білоруссю, був начинений вибухівкою. Ймовірно, він мав атакувати Україну.

Командувач збройними силами Латвії Леонідс Калниньш сказав, що це був іранський "Шахед". Після виявлення його знешкодили.

Водночас у латвійській армії заявили, що за отриманою досі інформацією, падіння дрона біля Резекне не можна розглядати як відкриту збройну провокацію проти Латвії, оскільки відстежували ситуацією за допомогою НАТО.