Падіння російського дрона у Латвії — стали відомі нові деталі

Дрон Shahed-136 у польоті. Ілюстративне фото: depositphotos

У Міністерстві оборони Латвії розповіли нові деталі падіння російського безпілотника біля Резекне. Там заявили, що пошкоджений дрон виявився безпілотником Shahed-136.

Про це заявив міністр оборони країни Андріс Спрудс на брифінгу у понеділок, 9 вересня, повідомляє телеканал RUS TVNET.

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За його словами, при падінні дрон не здетонував, оскільки бойова частина була зведена. Його вдалося успішно деактивувати та нині проводиться його аналіз.

Глава Міноборони Латвії додав, що армія вже посилює протиповітряну оборону на східному кордоні у відповідь на інцидент.

Водночас у латвійській армії заявили, що за отриманою досі інформацією, падіння дрона біля Резекне не можна розглядати як відкриту збройну провокацію проти Латвії, оскільки відстежували ситуацією за допомогою НАТО.

"Ми оцінили та проконтролювали ситуацію, наскільки вона небезпечна і чи може бути загроза об'єктам та цивільному населенню", — підкреслив головнокомандувач армії Латвії Леонід Калнинш.