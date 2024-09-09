Падение российского дрона в Латвии — стали известны новые детали

Дрон Shahed-136 в полете. Иллюстративное фото: depositphotos

В Министерстве обороны Латвии рассказали новые детали о падении российского беспилотника близ Резекне. Там заявили, что поврежденный дрон оказался беспилотником Shahed-136.

Об этом заявил министр обороны страны Андрис Спрудс на брифинге в понедельник, 9 сентября, сообщает телеканал RUS TVNET.

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По его словам, при падении дрон не сдетонировал, поскольку боевая часть была возведена. Его удалось успешно деактивировать и проводится его анализ.

Глава Минобороны Латвии добавил, что армия уже усиливает противовоздушную оборону на восточной границе в ответ на инцидент.

В то же время, в латвийской армии заявили, что по полученной до сих пор информации, падение дрона возле Резекне нельзя рассматривать как открытую вооруженную провокацию против Латвии, поскольку отслеживали ситуацией с помощью НАТО.

"Мы оценили и проконтролировали ситуацию, насколько она опасна и может ли быть угроза объектам и гражданскому населению", — подчеркнул главнокомандующий армией Латвии Леонид Калниньш.